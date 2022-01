EL DÓLAR BLUE SUBIÓ A $223, MARCÓ OTRO RÉCORD Y ESTIRÓ AÚN MÁS LA BRECHA CAMBIARIA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El dólar blue trepó nuevamente este mediodía y cotizó a $223,50 para su venta. Avanzó $2,5, marcó un nuevo récord histórico y estiró la brecha cambiaria a más del 112%.

En lo que va de enero la divisa avanzó $15 o 7,2%. Estos números están muy por encima de la tasa de inflación correspondientes a este mes, que se ubicaría cerca del 4%.

El dólar mayorista avanzó 15 centavos y culminó en $104,85. El minorista se vendió a un promedio de $111,09, mientras que la versión «Solidaria» o «Ahorro» cotizó en $180,67.

En tanto, el Contado con Liquidación subió a $234,30 y el MEP a $222,39.

Aún así, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron en U$S 80 millones durante este miércoles para un cierre de U$S 38.872 millones. Sin embargo, Argentina acumuló un saldo a favor de U$S 64 millones por sus intervenciones en el mercado mayorista durante enero.

La funcionaria y portavoz de Presidencia, Gabriela Cerrutti, evitó anticipar si Argentina pagará mañana al FMI el vencimiento de U$S 731 millones.

