EL DÍA DE LA BANDERA DESDE CIERVO PETISO: “HOY LA PATRIA NOS NECESITA A TODOS”, ASEGURÓ CAPITANICH

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En recuerdo al fallecimiento de Manuel Belgrano, el mandatario provincial llamó a defender la Patria y la Democracia por sobre las corporaciones.

Este martes 20 de junio se conmemora en todo el país un nuevo Día de la Bandera en recuerdo al aniversario de fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano, por lo cual, el gobernador Jorge Capitanich encabezó en la localidad de Ciervo Petiso el acto central acompañado de un grupo de alumnos de 4° grado que extendieron su promesa al símbolo patrio.

En su discurso, el gobernador destacó que Manuel Belgrano tuvo “un rol muy importante en nuestra Patria”, y señaló que este “caminó las tierras del Norte Grande. Hay una relación directa entre él, el norte del país y el espíritu independentista y revolucionario”.

“Cada símbolo nos representa, por eso siempre es necesario remarcar que la bandera nos cobija, nos protege como Nación, simboliza el sentimiento de arraigo a nuestro pueblo, nuestra tierra. Somos lo que la Patria nos representa, como herencia del recuerdo de aquellos próceres que dieron la vida por defender la tierra”, indicó.

Sobre esto, planteó que “cuando defendemos nuestros recursos o juramos lealtad a la bandera, defendemos los intereses de la Patria”, y agregó que “hoy la Patria nos necesita a todos, y tiene que ser justa, libre y soberana, no una corporativa al servicio de intereses minoritarios y oligárquicos que pretenden defenestrar nuestros recursos”. “Hoy más que nunca Patria o colonia, liberación o dependencia, democracia vs corporaciones, libertad e independencia vs la imposición desde grupos concentrados. Y recordemos quien alguna vez suprimió de los billetes a nuestros próceres por la flora y la fauna, eso significa atacar la identidad”, sumó.

Finalmente, explicó que el hecho de trasladar el acto central a Ciervo Petiso responde a una mirada de “carácter federal” de la gestión, y señaló que “quisimos hacer esto durante nuestros mandatos constitucionales, que los actos patrios sean en distintos pueblos y localidades para que toda la comunidad pueda sentirse partícipe”. “Esta localidad también nos recibirá para su aniversario el 1 de septiembre con una escuela reparada, con la iglesia renovada y la nueva ruta”, cerró.

Relacionado