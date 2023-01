EL DESESPERADO PEDIDO DE LA MADRE DEL MENOR DESAPARECIDO EN SÁENZ PEÑA: «VOLVÉ HIJO, ACÁ NADIE TE HIZO NADA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Los familiares de Agustín Romero, el menor de 16 años que desapareció hace una semana en Sáenz Peña, difunden mensajes ante la comunidad para hacerle llegar al joven el pedido de retorno a casa.

Romero desapareció el pasado 15 de enero en el barrio Sáenz Peña, cuando fue a hacer unas compras a un kiosco cercano. Su madre, Lorena, pidió a la policía que no cese la búsqueda.

«Hubo movimiento estos días, pero después se paró todo. La Policía lo está buscando, o eso me dicen. Anoche anduve hasta las dos de la mañana en la comisaría para tener noticias de él«, dijo.

Al respecto, reclamó: «Nosotros vamos y venimos de recorrer el monte y no vemos nada. No vemos a la policía, ellos dicen que lo buscan pero no veo movimiento».

Sin embargo, la madre reconoció que su hijo ya se había ausentado del hogar en ocasiones anteriores, pero que siempre volvía al día y medio.

Según añadió, su hijo no consume estupefacientes y «es un chico sano». «Asistía al colegio, y desapareció cuando se fue a hacer un mandado», agregó la también madre de otros cuatro niños.

«No duden en avisar porque ya pasaron cinco días y no sé qué le pasó a mi hijo. Yo quiero que mi hijo aparezca, sea con vida o no, como sea quiero ver a mi hijo, no sé qué le pasó, es como si lo hubiera tragado la tierra«, lamentó.

Ante esta situación, Lorena se dirigió hacia su hijo en medios de comunicación y señaló: «Volvé hijo a la casa, acá nadie te hizo nada y vos sabes que nadie te hizo nada. No sé lo que te está pasando, sólo te pido que vuelvas a la casa, tus hermanos te extrañan, yo te extraño, vos sabes que no ando bien de salud, quiero que vuelvas a la casa no tengas miedo».

Para comunicarse o brindar información acerca del paradero de Agustín Romero, su madre brindó el número telefónico 3644196601. En caso de no realizar una llamada, favor de acercarse a la Comisaría más cercana.

