EL DEBATE POR LA LEY BASES SE APROXIMA A LA RECTA FINAL Y EL GOBIERNO SE ENCAMINA A LA APROBACIÓN EN GENERAL

La Cámara Baja dio inicio a la sesión ayer al mediodía. La forma de votación en particular fue cuestionada por el peronismo.

El oficialismo parece estar en la recta final del debate para aprobar en general de la Ley Bases. La Cámara Baja dio inicio a la sesión ayer al mediodía.

La ley Bases no contiene la ambición de su antecesora de enero, pero su poder de transformación del tamaño del Estado y su flexibilización impositiva para el potencial empresarial es concreto.

En simultáneo, y tras más de 130 intervenciones, el Gobierno aprobaría a más tardar al mediodía del martes su reforma fiscal en Diputados.

Si bien el oficialismo continúa confiando en que el texto que obtuvo dictamen la semana pasada en el plenario de comisiones tiene el consenso necesario como para ser sancionado, las autoridades nacionales no quieren tener sorpresas de último minuto.

En relación a los legisladores, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió hoy con los tapones de punta contra la Ley Bases, y sostuvo que «este es un Gobierno de tramposos y mentirosos» por hacer creer que esta es una versión «atenuada» respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero pasado.

«No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos. Y este es un gobierno de tramposos y de mentirosos», despotricó el santafesino al tomar la palabra durante el debate en la sesión especial.

En la vereda de enfrente, la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal defendió hoy la propuesta contenida en la Ley Bases de eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo régimen que reconoce «una prestación del 80%» de una jubilación mínima para personas que no llegaron a los 30 años de aportes.

«Después de haber cambiado la fórmula nefasta del kirchnerismo es necesario también ser equitativos en relación a los que aportaron y los que no. La moratoria previsional no es el camino», planteó.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, apuntó en su discurso contras los dos proyectos presentados por el Gobierno nacional y los bloques que apoyan al oficialismo.

«Lo que buscan estos dos proyectos de ley es legitimar y legalizar un proyecto de Gobierno que a las claras no resuelve los problemas cotidianos a los argentinos. No resuelve ni la inflación, ni la pobreza, ni la actividad económica», aseguró el legislador opositor.

Asimismo, destacó las cifras de las exportaciones en años anteriores, y apuntó contra el proyecto del oficialismo. «Estamos promocionando un régimen que lo que va a ser es profundizar la primarización de las exportaciones. Nada va a quedar para la Argentina», aseguró.

«Estamos viendo que no discutimos cómo vamos a hacer más vivienda, sino que estamos diciendo que no se van a hacer más. No discutimos cómo hacemos otro gasoducto y aprovechamos Vaca Muerta y nos convertimos en un proveedor de energía. Decimos que la obra pública queda desfinanciada», agregó.

Y criticó directamente a los legisladores que apoyan ambos proyectos. «Es falaz el argumento de que acompañan porque tienen una responsabilidad cívica y social, y que interpretan la elección. No es así, los acompañan porque creen en este modelo y en este proyecto», sentenció.

Por su parte, la diputada libertaria, Lilia Lemoine, enfocó su discurso contra «el bloque kirchnerista de izquierda y la izquierda pura». Tras la calificación ideológica, sostuvo que «no le quieren dar poderes al presidente Milei porque están ofendidos, están ofendidos todavía porque en vez de mirar al Congreso, el presidente decidió mirar al pueblo que es el que lo votó y lo eligió». «Por una cuestión de egos no le quieren otorgar al presidente de la Nación los poderes que necesita para salir de una emergencia, que son tres veces menos de los que le votaron sin dudar al presidente títere que tuvieron en su propio gobierno», agregó haciendo referencia a Alberto Fernández.

Lemoine definió la postura opositora como «ridícula» y consideró que «la gente» se va a preguntar «cómo puede ser que le estén negando una facultad, que le dan a todos, al presidente porque les cae mal, porque les dijo ratas».

Tras defender la Ley Bases, adelantó que el oficialismo trabajará por incluir las reformas que quedaron en el camino, «más adelante», «sobre todo en 2025 cuando el kirchnerismo ya no pueda simplemente oponerse por capricho y porque ideológicamente no les gusta absolutamente nada», concluyó.