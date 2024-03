EL CHAQUEÑO WALTER BENÍTEZ TENDRÁ SU DEBUT OFICIAL EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este martes la Selección Argentina disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA, cuando enfrente desde las 23:50 a Costa Rica en Los Ángeles. El entrenador nacional, Lionel Scaloni, ya confirmó el equipo que saldrá a la cancha y sorprendió con algunos nombres a los que les dará la oportunidad de estar de arranque.

La mayor sorpresa en el once inicial es Walter Benítez, arquero chaqueño que se encuentra actualmente en el PSV de Holanda y después de un par de convocatorias, hará su debut oficial en la Selección Argentina en reemplazo del Dibu Martínez. Benítez será el jugador número 46 que Scaloni hará debutar en su ciclo.

Con la inclusión del nacido en General San Martín, crecen las posibilidades de que se convierta en el tercer arquero para la Copa América y para las Eliminatorias mundialistas, lugar que hasta hace poco tiempo lo ocupaba Gerónimo Rulli, quien estuvo en Qatar 2022, pero debido a lesiones que lo marginaron perdió la titularidad en su equipo.

El chaqueño mostró gran nivel en los últimos años y especialmente en la última temporada en Holanda, donde sus buenos rendimientos le valieron la convocatoria a las últimas giras y tener la posibilidad de ser titular esta noche ante Costa Rica.

En esta temporada, al arquero de 31 años está siendo el mejor arquero de la Eredivisie de Holanda. Es el arquero con la valla menos vencida en lo que va del torneo (solo 13 goles en contra), con el PSV siendo líder del torneo y sin sufrir ninguna derrota en 26 partidos (23 G y 3 E), sacándole 10 puntos de ventaja a su perseguidor el Feyenoord.

LA FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA ANTE COSTA RICA

Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María, Julián Álvarez, Alejandro Garnacho. DT: Lionel Scaloni.

SU HISTORIA Y COMIENZOS

Walter Benítez tiene su origen en General San Martín, Provincia de Chaco, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Curiosamente, su incursión en el deporte no fue bajo los tres palos, sino como centrodelantero en un club de barrio en Resistencia, Chaco. Sin embargo, fue un momento particular el que lo llevó a descubrir su verdadera pasión por la posición de arquero: «Empecé como delantero, pero el día en que fui al arco me hizo un clic«, recordó en una entrevista con La Nación en 2019.

«Era un partido de siete contra siete, en una cancha con más tierra que pasto y disfruté más tirarme y revolcarme que ser delantero. A los 9 años decidí ser arquero«, recordó el portero de 1,91 metros.

Su debut como profesional ocurrió en 2014 con Quilmes, bajo la dirección de Ricardo Caruso Lombardi. Tras una destacada etapa en el fútbol argentino donde jugó un total de 51 partidos, en 2016, dio el salto al fútbol europeo fichando por el Niza de Francia, donde se consagraría como una figura del club, disputando 188 partidos y manteniendo su valla invicta en 55 ocasiones.

Con su equipo le pelearon mano a mano el título al PSG de la Ligue 1, pero aún así el chaqueño fue uno de los puntos más altos del equipo y en varias ocasiones en distintas temporadas fue elegido como el mejor arquero de la liga. Tras seis años en Niza, en 2022, Benítez llegó con el pase en su poder al PSV Eindhoven de Holanda y firmó un contrato hasta 2025.

SELECCIÓN ARGENTINA Y EL RECHAZO A FRANCIA Y PARAGUAY

A pesar de su éxito en Europa, Benítez siempre mantuvo la ilusión de vestir la camiseta de la Selección Argentina. Su única participación con el equipo nacional fue en el Sudamericano Sub 20 de 2013, donde fue titular. Incluso, en la previa de los Juegos Olímpicos de Río 2016, estuvo entre los preseleccionados, pero finalmente una lesión lo marginó del corte final.

Sin embargo, en 2019, cuando su rendimiento estaba en su punto más alto y esperaba el llamado de Scaloni, quedó fuera de la convocatoria para los amistosos ante Alemania y Ecuador, lo que generó su frustración pública: «Sin comentarios«, expresó en sus redes sociales.

El deseo de representar a su país lo mantuvo firme ante propuestas de otras selecciones. Tanto Francia como Paraguay buscaron seducirlo con la posibilidad de jugar para sus equipos nacionales. Aunque admitió haber recibido el interés de ambos, Benítez dejó en claro su preferencia por la Albiceleste: «Soy argentino y me encantaría jugar con la Selección de mi país«, afirmó.

Después de varios años sin tener la oportunidad de ser convocado, en mayo de 2023 recibió el llamado para los amistosos de junio ante Australia e Indonesia, siendo así la primera vez en toda su carrera que recibía la convocatoria a la Selección Argentina, aunque no pudo sumar minutos.

Ya en noviembre del mismo año, Benítez volvió a ser convocado nuevamente, esta vez para encuentros más importantes, ya que era la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas Rumbo al Mundial 2026, ante Uruguay y Brasil, pero tampoco sumó minutos.

Ahora esa espera se acabó para el chaqueño y finalmente tendrá su tan ansiado debut con la celeste y blanca ante Costa Rica, con la ilusión de ganarse su lugar seguro en el plantel y afrontar futuros compromisos con un protagonismo más importante, dejando al Chaco en lo más alto del mundo.

