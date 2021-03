EL CHACO INAUGURÓ EL PARQUE DE LA MEMORIA, EL PRIMERO EN SU TIPO DE LA REGIÓN

El gobernador Capitanich anunció el envío de dos proyectos de ley para ser tratados en la Cámara de Diputados del Chaco. En la oportunidad, rememoró los pilares memoria, verdad y justicia: “Hoy hemos cumplido con esta deuda después de 45 años. Me siento alegro, contento y orgulloso, pero también siento vergüenza: no pudimos demorar tantos años”, destacó.

A 45 años del último golpe militar en la República Argentina, la provincia del Chaco inauguró el primer Parque de la Memoria de la región, ubicado en el actual emplazamiento del monumento que recuerda a las víctimas de la masacre de Margarita Belén. La oportunidad fue propicia para que el gobernador Jorge Capitanich anunciara el envío de dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados del Chaco para el fortalecimiento de la Comisión Provincial por la Memoria y para la creación de la Red Provincial de la Memoria la cual comprenderá a los Sitios de Memoria, los Espacios de Memoria y los Puntos de Memoria de la provincia.

A la vera de la ruta nacional 11, a unos 30 kilómetros de Resistencia camino a Formosa donde en diciembre de 1976 se produjo la tortura y el posterior asesinato de un grupo de detenidos políticos en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco, quedaron inaugurados los nuevos trabajos comprometidos por este gestión de gobierno el 12 de diciembre de 2019. Del acto protocolar, también participaron familiares de las víctimas junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara; Hugo Sager (presidente de la Cámara de Diputados); Santiago Pérez Pons (ministro de Planificación, Economía e Infraestructura); Silvana Pérez (secretaria de Derechos Humanos); Nayla Bosch (subsecretaria de Derechos Humanos); Mauricio Amarilla (presidente de la Comisión Provincial por la Memoria), y Javier Martínez (intendente de Margarita Belén), entre otros funcionarios.

“Justo y merecido homenaje”

En la víspera de cada 24 de marzo, Capitanich recordó que “el terrorismo de Estado, la vulneración del Estado de Derecho y el ejercicio de una dictadura militar cruel, forman parte de un registro de nuestra historia que no podemos olvidar”. “Es importante rememorar estos pilares, porque la memoria es lo que nos permite no olvidar; la verdad es lo que nos lleva a la sanación de nuestras heridas y la justicia -porque ningún familiar recurrió a otro cosa que no sea lo judicial ni ejecutó la Ley del Talión- para que la responsabilidad de los actores de los hechos que hoy repudiamos fueran juzgados y condenados”, destacó el mandatario provincial.

Y destacó: “Hoy hemos cumplido con esta deuda después de 45 años. Me siento alegro, contento y orgulloso, pero también siento vergüenza: no pudimos demorar tantos años”. “Me alegra que cada vehículo que transita la ruta 11 pueda tener hoy un faro de inspiración por lo que nuestros compañeros y compañeras lucharon y para que nunca más sucedan hechos atroces como el que se vivió acá. Que la llama que enciende el fuego sagrado del amor por los demás sea también la fuente de inspiración para que en una visita diurna o nocturna de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores puedan rememorar este hecho y puedan encender nuevamente la inspiración para que futuras generaciones puedan construir definitivamente un nuevo modelo”, concluyó el gobernador del Chaco.

A su turno, Silvana Pérez recordó que este parque “fue una profunda convicción del gobernador (Jorge Capitanich) y es la posibilidad que puedan circular familias, niños, niñas y jóvenes para hacer de este espacio una memoria activa”. “El Parque intenta recorrer y traer en el espacio -pensado por este equipo de trabajo- recuperando la cruz histórica, recorre las historias de vida, los pilares de memoria, verdad y justicia, y recupera el espacio del encuentro mejorando las esculturas”, detalló la secretaria.

La obra

Se trata del Primer Parque de la Memoria de la Región, que fue un compromiso asumido el 12 de diciembre de 2019, 48 horas de iniciada la tercera gestión del gobernador Jorge Capitanich al frente de la provincia del Chaco. Ubicado en la localidad de Margarita Belén es el primero de este tipo en la región, existiendo pocos antecedentes de esta magnitud y escala en el país.

Es el primero a nivel nacional en ser a su vez Parque y Sitio de memoria; es decir, un lugar donde no sólo se conmemora a las víctimas del terrorismo de Estado sino donde también se ejerció el mismo, en este caso, la Masacre de Margarita Belén.

El mismo se organiza mediante un recorrido que conecta los distintos sectores. Cuenta con dos accesos generales, uno es el existente que da ingreso al monumento histórico y el otro desde el estacionamiento. Para los nuevos trabajos, la vegetación existente en el lugar no se adulteró y a su vez se emplazaron más de veinte ejemplares entre especies arbóreas y arbustivas. El equipamiento es complementado con cestos de residuos, iluminación LED de última generación, siendo éstas de tres tipos: general, peatonal y puntual. A su vez se emplazó señalética en todo el recorrido lo cual permite al visitante identificar los hitos y su historia.

Como pauta general el proyecto tiene la intención de unir los dos hitos existentes en el predio: la Cruz Histórica y el Monumento Homenaje a las Víctimas. A su vez se generan dos nuevos sectores: Memorial y señalización de Sitio de Memoria.

A su vez, contará con una página web con el objetivo de poder conocerlo virtualmente, recorrer las historias de vida de las y los militantes y contactarse para visitas guiadas. El sitio web fue producido en conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la empresa ECOM, además de la colaboración del Registro Único de la Verdad (RUV) perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria, que aportó toda la información necesaria la cual se encuentra en su basta base de datos.

Los anuncios

Respecto a los anuncios realizados por el mandatario provincial, se trata de dos proyectos de ley que serán tratados por la Legislatura provincial.

1- Fortalecimiento de la Comisión Provincial por la Memoria: Junto con los organismos de Derechos Humanos de la Comisión Provincial por la Memoria se impulsará un proyecto de ley para la autarquía de esta institución, atendiendo un reclamo histórico familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Esta nueva ley redundará en mayor autonomía en la ejecución presupuestaria y permitirá maximizar los alcances de las acciones, pudiendo así territorializar a lo largo y ancho de la provincia las políticas de derechos humanos.

2- Fortalecimiento de la política de sitios y espacios de memoria: red de memoria. El Poder Ejecutivo Provincial enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la Red Provincial de la Memoria la cual comprenderá a los Sitios de Memoria, los Espacios de Memoria y los Puntos de Memoria de la Provincia. La creación de Puntos de Memoria constituye un hecho inédito que comprende a todos aquellos lugares públicos o privados que emplacen distinciones conmemorativas y recordatorias de las víctimas del terrorismo de Estado. De esta manera, el Estado chaqueño contribuirá no sólo a la preservación de los Ex-Centros Clandestinos de Detención sino también de todos aquellos lugares que son iconos de la lucha por memoria, verdad y justicia.

