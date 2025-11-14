EL BANCO DEL CHACO REFUERZA SUS SERVICIOS EN FONTANA CON UNA NUEVA SUCURSAL

El NBCH recategoriza sus servicios en Fontana con una sucursal que brinda atención comercial integral, mejores condiciones y acceso a todos los productos financieros para toda la comunidad.

La inauguración oficial se realizará este viernes, a las 18, con la presencia del gobernador Leandro Zdero, el intendente Fernando Cuadra y autoridades del Directorio de la entidad bancaria.

Sucursal de Fontana del Banco del Chaco.

Con esta Sucursal, NBCH pasa de ofrecer servicios limitados en una minifilial a brindar atención integral, con espacios modernos y confortables, sectores diferenciados para gestiones comerciales, operativas y de ventanilla de caja.

La sucursal Fontana permitirá a los vecinos realizar todas sus operaciones bancarias sin necesidad de trasladarse a Resistencia, consolidando así la presencia territorial del banco y su compromiso con el desarrollo local.

La atención se mantiene en el edificio de avenida Alvear 4900, en Fontana, en el horario habitual de 7.30 a 12.30, con todos los servicios y atención disponibles y habilitados.

Es importante tener en cuenta que Nuevo Banco del Chaco ni ninguna entidad oficial nunca solicitará que se revele información personal confidencial ni requerirá conocer la clave PIN, clave Token o credenciales de online banking para ninguna gestión, ni siquiera para bloquear la tarjeta. Si esto sucede, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana, reportar la situación al 0800-888-5465 (Red Link) y en la entidad bancaria.