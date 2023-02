EL 35% DE LOS ARGENTINOS REVISÓ SIN PERMISO EL CELULAR DE SU PAREJA

Las cifras son de una encuesta realizada a más de mil personas. ¿De qué forma acceden a los teléfonos celulares? ¿Qué es lo que más se revisa?

El 35% de los argentinos accedieron a los celulares de su pareja sin permiso. Las cifras se desprenden de una encuesta realizada a unas mil personas que se encuentran en una relación amorosa. ¿Qué es lo que más se revisa? ¿Los hombres o las mujeres son las que más revisan?

En la encuesta, preguntaron si alguna vez tuvieron acceso al dispositivo móvil de su pareja. Los resultados revelaron que el 63% (59% hombres vs. 66% mujeres) revisaron el teléfono celular de sus parejas y, de ellos, el 56% lo hicieron sin permiso (45% hombres vs. 65% mujeres).

A pesar de esto, el 78% de los argentinos que revisó alguna vez el teléfono de su pareja está de acuerdo con que no tienen el derecho de acceder al dispositivo sin su permiso.

La encuesta que la realizó Avast, marca de seguridad digital y privacidad, determina que los argentinos que accedieron al dispositivo de su pareja, el 29% admitió ser entrometido. Otro 6% lo hizo para instalar una app sin que su pareja lo supiera, y un 6% quiso comprobar dónde había estado físicamente su pareja en un determinado momento y lugar.

En ese sentido, el estudio a los argentinos sostiene que dos de cada cinco parejas tuvieron una pelea acerca de algo que descubrieron en el teléfono de su pareja

Eso quiere decir que el 27% de los argentinos que revisó el teléfono de su pareja encontró pruebas de que su pareja ocultaba algo. Dos de cinco entrevistados, admitieron haber discutido acerca de algo que descubrieron en el dispositivo de su pareja.

La galería de fotos y videos fueron las aplicaciones a las que más se accedió (44%), seguido por aplicaciones de redes sociales como Facebook o Instagram (40%) y apps de mensajería y chat (40%).

Un tercio de los argentinos que revisó el teléfono de su pareja no tuvo que ingresar una contraseña. Además, No todas las personas que revisaron el dispositivo de su pareja lo tuvieron que hacer sigilosamente; un 42% sabía la clave de acceso de su pareja porque esta se la había compartido en el pasado, mientras que un tercio no la necesitó, porque el teléfono de su pareja no estaba protegido por una clave de acceso. Asimismo, otros memorizaron la contraseña de su pareja (17%), mientras que el 4% engañó a su pareja para que desbloqueara su teléfono y así poder acceder a él, y el 2% utilizó la huella dactilar de su pareja mientras dormía para desbloquear su teléfono, o algo similar.

ALGUNOS CONSEJOS PARA PROTEGER LA PRIVACIDAD DIGITAL

Protección con contraseña: las claves de acceso, patrones y biometría actúan como una cerradura y llave para los smartphones, protegiendo los teléfonos del acceso de cualquiera que tenga el dispositivo en sus manos, incluídas las parejas.

las claves de acceso, patrones y biometría actúan como una cerradura y llave para los smartphones, protegiendo los teléfonos del acceso de cualquiera que tenga el dispositivo en sus manos, incluídas las parejas. Bloqueo de aplicaciones: agrega una barrera extra de protección a las aplicaciones requiriendo un pin, contraseña o acceso biométrico en ciertas apps. Por ejemplo, Avast Mobile Security incluye una función de bloqueo de aplicaciones que permite a los usuarios proteger sus apps y datos sensibles.

agrega una barrera extra de protección a las aplicaciones requiriendo un pin, contraseña o acceso biométrico en ciertas apps. Por ejemplo, Avast Mobile Security incluye una función de bloqueo de aplicaciones que permite a los usuarios proteger sus apps y datos sensibles. Usar herramientas de seguridad: las aplicaciones de seguridad como Avast Mobile Security, detectarán aplicaciones como stalkerware y ayudarán a los usuarios a removarlas, en caso de que se hayan instalado sin permiso.

