EDUCACIÓN CAPACITÓ A LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS PARA QUE ACOMPAÑEN LAS TRAYECTORIAS DE LOS ESTUDIANTES EN PROCESOS DE INCLUSIÓN

El Ministerio de Educación realizó una capacitación a los integrantes de los Equipos Interdisciplinarios conformados en cada Regional Educativa de la provincia, para que acompañen las trayectorias de los estudiantes en procesos de inclusión, brinden herramientas, estrategias e intervenciones en las escuelas cuando así lo requieran.

En el inicio de esta jornada, realizada el viernes, en el salón de usos múltiples de la Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 67 de Resistencia, estuvo presente la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, quien destacó que los Equipos Interdisciplinarios se conformaron por una decisión política del gobernador Leandro Zdero, señalando que el primer mandatario provincial hace una semana acompañó la presentación de la esta línea de acción en el marco del Programa Somos Inclusión Chaco en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

«Esta capacitación es una apuesta interesante para poder brindar toda la información necesaria para que estos equipos de profesionales sean agentes multiplicadores y puedan ayudar a los docentes en cada región educativa”, porque «en la formación docente no nos preparan para estas cuestiones”, señaló la ministra.

Por eso, dijo: «Para mí es un sueño anhelado de hace muchos años, dando respuestas y acompañando a las comunidades educativas ya sea de El Sauzalito o de Resistencia, sobre todo, a las escuelas especiales, que los estudiantes y los padres suelen estar muy solos», destacando que “en la provincia existe una ley de inclusión social de todos los chicos en la escuela, con todo el derecho del padre de decir qué hacen y del derecho del docente de decir no sé cómo hacer, y así nace esta propuesta».

A la vez que manifestó: «Cuando uno mira esta problemática, lo primero que dicen los especialistas es hay que mirarla multidisciplinarmente. No puedo atender una discapacidad desde una sola mirada. Por eso, la propuesta del Gobierno es que acompañemos a todos los chicos, y sobre todo, darles a los docentes las herramientas para trabajar y que los chicos tengan las mismas herramientas para después tener alas».

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, señaló que: «una política que el gobernador Zdero ha establecido es acompañar a todos y cada uno de los estudiantes, indistintamente del nivel, la modalidad y la capacidad que tenga, todos tienen que estar en la escuela y todos tienen que aprender».

Por eso, explicó que «en función de eso se crearon 13 equipos interdisciplinarios, uno por cada Regional Educativa, los cuales están constituidos por psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, estimuladores tempranos, maestros de Educación Especial, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales. «Los reunimos porque queremos establecer acuerdos, para trabajar en el mismo diálogo, manejar la misma información y ver cómo construimos juntos este equipo nuevo», sostuvo Sanchuk.

Asimismo, la directora de Educación Especial, Ana María Candia, a cargo de la capacitación, expresó que: «Esto es un paso muy importante en la historia de la modalidad de Educación Especial, porque era un recurso que se necesitaba y se venía solicitando». Dijo que se brindarán las herramientas respecto a los roles y funciones dentro de las regionales educativas y “el trabajo que tienen que hacer en territorio», sostuvo Candia.

Estos equipos interdisciplinarios están a disposición de las Regionales Educativas para abordar las diferentes necesidades de acompañamiento, y serán itinerantes, en tanto que, trabajarán de manera complementaria, articulada y corresponsable con los equipos de las escuelas de Educación Especial, hacia las instituciones de los niveles Inicial, Primario y Secundario, para realizar abordajes conjuntos desde una mirada interdisciplinaria.

En total son 153 profesionales distribuidos según las necesidades de cada Regional y sus Subsedes, establecidos a partir de un relevamiento previo.

