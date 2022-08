DURO PRONÓSTICO DE ESPERT TRAS CONOCERSE LOS DATOS DE LA INFLACIÓN: «ARGENTINA VA A TERMINAR SIENDO MISERABLE COMO SOMALIA»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio, luego de que en junio registrara un alza del 5,1%. En la tarde del jueves, el dato el dato divulgado se ubica en 7,4%.

El dato del séptimo mes del año superó al de marzo (6,7%) y fue el más alto en 20 años . Además, en el primer semestre del año acumuló un 46,2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En ese contexto, varios referentes políticos opositores salieron a criticar estos duros datos y en ese sentido el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert dio un duro pronóstico para Argentina.

De esa manera, Espert indicó que el índice de precios «tiende al 100%» para este año y alertó que frente a esa cifra «salarios y jubilaciones van a quedar rezagados». Además, precisó que en caso de no tomarse medidas, «Argentina va a terminar siendo miserable como Somalia» .

El dirigente habló sobre el Banco Central y la gestión de Miguel Ángel Pesce. «No se trata de nombres, sino de lo que hay que hacer, que es congelar el gasto público, no emitir más deuda», reflexionó Espert en declaraciones radiales y exigió «un presidente del Banco Central que se le plante al ministro de Economía y que no emita más deuda ni dé adelantos transitorios«.

