DOS TESTIGOS MENCIONADAS POR MARCELA ACUÑA DESMINTIERON HABER VISTO CON VIDA A CECILIA: «ES MENTIRA»

Contundente pérdida de fuerza de la versión que quiso instalar la dirigente social. Las dos mujeres a las que mencionó como testigos terminaron desmintiéndola ante el equipo fiscal que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En un intento de dar un giro abrupto a la investigación, Marcela Acuña, detenida e imputada por el homicidio agravado de Cecilia Strzyzowski, amplió su declaración indagatoria la semana pasada ante el fiscal Jorge Cáceres Olivera, asegurando que su nuera estaba viva el domingo 4 de junio por la tarde, dos días después de la fecha en que se presume fue asesinada, y que fue vista por dos mujeres afuera de una reunión de dirigentes políticos. Sin embargo, la versión se diluyó drásticamente, ya que las dos «testigos» mencionadas desmintieron a la dirigente social.

Este martes, una mujer de 53 años y otra de 40 brindaron sus respectivas declaraciones testimoniales ante los fiscales Nelia Velázquez y Martín Bogado, contradiciendo la seguridad con la que Acuña quiso instalar que ambas vieron a Cecilia Strzyzowski con vida aquel día.

Fuentes de la investigación señalaron a Diario Chaco que la primera testigo respondió que escuchó por los medios de comunicación lo que Acuña había asegurado, pero que ella desconocía por qué su exjefa dijo eso. «Desconozco por qué Marcela dijo eso y que la vi a Cecilia el domingo 4 de junio de 2023. Es mentira porque yo no fui a la reunión ese día «, manifestó.

Ante los fiscales, la mujer dijo que se acercó a declarar por el temor de que la «metan presa», ya que, según relató, «un abogado mandó un mensaje para que no vengamos hoy, pero nosotras no teníamos nada que esconder». Dicho mensaje no se lo habrían enviado de manera directa, sino por terceros, y la mujer no interpretó el mismo como una amenaza.

«Yo no iba a venir a mentir porque soy una señora grande», añadió la testigo, que se definió a sí misma como una mujer mayor que quiere cuidar su trabajo.

Fotografía del «cierre de jornada» con el «guiso miliante». En la foto César Sena, Fabiana González y Marcela Acuña

La siguiente testigo, una mujer de 40 años, expresó que se enteró de que iba a ser citada por el Equipo Fiscal Especial a raíz de lo difundido en los medios de comunicación. Además de decir que no tenía nada que aportar, indicó que nunca le señaló a Marcela Acuña haber visto a Cecilia.

Ni siquiera recordó la mujer haber sido citada a la fundación el día domingo 4 de junio. «Después del 8 de enero de 2023 que la vi a Cecilia en el Gauchito Gil nunca más la volví a ver», dijo tajante la mujer que se encargó de asistir a la dirigente social durante su detención en la Comisaría Sexta, llevándole sopas instantáneas y hielos.

¿SE CAE LA VERSIÓN DEL DOMINGO 4?

La declaración de Acuña, a la cual accedió DCH , resultó llamativa por el momento elegido para hacerlo, ya que la causa está próxima a ser elevada a juicio. Este testimonio es uno de los más relevantes para la investigación en los últimos meses, pero su verosimilitud parece disiparse muy rápido si se tiene en cuenta que las dos testigos señaladas por la imputada la desmintieron.

Acuña había afirmado de manera oficial que las declaraciones anteriores sobre lo ocurrido con Cecilia Strzyzowski el día viernes 2 de junio, día en el que fue vista por última vez, fueron motivadas por sugerencia de su abogado defensor. En la actualidad, las «niega absolutamente» ya que, según ella, se encontraba «presionada por la situación del momento y la mediatización del caso».

«El día domingo se realizó la reunión con convocatoria de jóvenes. César estuvo presente, fue en su camioneta blanca y, según dijeron, Cecilia estuvo también afuera en una moto», quiso instalar en su última declaración que hoy perdió fuerza.