DONÓ UN RIÑÓN A SU NOVIO Y MESES DESPUÉS ÉL LA DEJÓ: “ME DIJO QUE LO HICE PARA QUEDAR BIEN”

Mostraba su sonrisa y saludaba a la cámara de su teléfono, que filmaba. Acostada en una camilla, tenía una cánula de oxígeno insertada en su nariz y vestía ropa de hospital. Ella fue parte de una operación quirúrgica que salvó a otra persona. «Solo lo hiciste para quedar bien frente a los demás«, la acusó quien recibió una segunda oportunidad de vida.

Colleen Le recién comenzaba a incursionar en TikTok cuando se dispuso a revelar un capítulo de su historia personal: aseguró que donó un riñón a su novio y meses después él cortó la relación. «Todo ocurre por una razón«, reflexionó la mujer, que se lo tomó con humor. Sus videos acerca del tema alcanzaron millones de reproducciones.

La joven, de 30 años, reside en Estados Unidos. Colleen afirmó, en conversación con Clarín, que conoció a su expareja en 2015. «Me gustaría mantener su identidad en privado, por favor», comentó a este medio al ser consultada por su nombre.

Estadounidense. Contó su historia a través de videos de TikTok. Foto: captura/@colleeeniie. Estadounidense. Contó su historia a través de videos de TikTok. Foto: captura/@colleeeniie.

Poco tiempo después de entablar un vínculo amoroso, recordó ella, él le explicó que se encontraba en problemas. «Me diagnosticaron una enfermedad renal crónica desde los 17 años. Y requiero diálisis porque mi función renal es inferior al cinco por ciento«, le manifestó en ese momento, según relató en su cuenta de TikTok @colleeeniie.

Por aquella época, ya eran novios, la estadounidense determinó que le donaría uno de sus riñones. «Nos hicimos chequeos para ver si éramos compatibles. No quería verlo morir«, contó. Tras los exámenes, descubrieron que el trasplante se podía llevar a cabo.

«Nos llegó la llamada que cambió nuestras vidas para siempre. ÉRAMOS COMPATIBLES«, expresó en uno de sus videos. Ambos se sometieron a la cirugía en 2016. Colleen aclaró que el procedimiento resultó exitoso y, tanto la donante como el receptor, se recuperaron de manera favorable.

«Te engañé en Las Vegas»

Transcurridos meses de la operación, su pareja le avisó que iría a Las Vegas para divertirse con sus amigos. «Voy a una despedida de soltero«, advirtió. Y ella respondió: «OK, amor. Que te diviertas, disfruta del viaje».

Los días siguientes, en la Ciudad del Pecado -suena a cliché-, cometió una infidelidad. «Lo siento mucho. Te engañé en Las Vegas. Por favor, perdoname«, pidió con insistencia el hombre una vez que regresó de su vuelo, alegó Colleen.

En ese entonces, la mujer no comprendió cómo él había sido capaz de hacer eso. «Luego de una serie de discusiones, lo perdoné y le di una segunda chance«, declaró.

Fin del noviazgo y una grave acusación

A tan solo tres meses de lo sucedido en Las Vegas, el novio la contactó por teléfono y durante la charla le dijo una frase que aún tiene presente: «Si somos el uno para el otro, Dios nos volverá a unir«, expresó. Y a continuación la dejó.

Colleen indicó a Clarín que, en una discusión previa a la llamada telefónica, su pareja la acusó de haberle donado el riñón «para quedar bien frente a todos«. «Me bloqueó en todas las redes sociales y dejó de contestar mis llamadas y mensajes de texto», sostuvo.

A mediados de 2017, cuando faltaban pocos días para que asistiera a un turno postquirúrgico con el médico, recibió un mensaje de texto por parte de él. «Se puso en contacto conmigo antes de que se cumpliera el primer año de la intervención quirúrgica y me sugirió que comiéramos o cenáramos juntos. No le respondí«, comunicó a Clarín.

-¿Qué te llevó a hablar de tu historia en TikTok?

-​Supuse que TikTok era un lugar seguro para compartir mi historia con el mundo y para burlarme de la misma, ya que pasaron casi seis años desde la cirugía.

Algunos usuarios, que vieron los clips en la plataforma, opinaron que su relato se trataba de un invento. Al respecto, ella reiteró a Clarín que la historia es verdadera.

Colleen, quien ahora está en pareja con otra persona, adelantó a este medio que en un futuro compartirá contenido en su red social sobre la donación de riñones y su proceso.

La estadounidense informó que, en la actualidad, no padece problemas de salud debido a su condición. Por otro lado, aseveró que no guarda rencores.

–En TikTok dijiste que no te arrepentís de haber donado tu riñón. ¿Por qué?

-No, no me arrepiento en absoluto a pesar de todo lo que pasó, porque dar a alguien una segunda oportunidad en la vida es increíble y nunca me retractaría.​