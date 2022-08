DOMINGO PEPPO: “QUIERO VOLVER A SER GOBERNADOR Y ESTOY TRABAJANDO PARA ESO”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Peppo propone la humildad, la sencillez en la política y la cercanía como banderas de campaña. Afirma que “quieren opacar” su gestión como Gobernador y destacó que se siente orgulloso de lo hecho. Plantea conformar desde su nuevo espacio, un frente electoral más amplio para disputar el poder al Frente de Todos.

El ex gobernador y actual Embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Peppo mantuvo un extenso diálogo con Sandro Fernández de FM Futuro en Colonia Elisa para su Ciclo de Entrevistas. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a ser Gobernador pero ahora en un contexto diferente, con un Gobierno Nacional del mismo signo político, Domingo Peppo fue contundente “es el sueño que tengo, que me quedó pendiente, por eso dije que quiero volver a ser Gobernador y estoy trabajando para eso”.

Al respecto, indicó “ahora el escenario es muy distinto, la crisis de recursos que había cuando yo fui Gobernador fue muy grande, nosotros del 20, 22 de cada mes dejábamos de pagar a proveedores para juntar la plata para pagar sueldos, se dejaban de lado cuestiones de seguridad, de salud porque o sino no se pagaba a nadie. Hoy la provincia tiene los recursos para los sueldos, dos o tres sueldos ahorrados, cosas que eran impensables para nuestra época, que cuando queríamos hacer una obra íbamos mitad y mitad con Nación, cuando nos autorizaban” lamentó.

También explicó que debido a la falta de acompañamiento económico por parte del Gobierno Nacional “gran cantidad de proyectos nos quedaron listos para ejecutar y hoy se están ejecutando como el Puerto Las Palmas, las rutas de El Impenetrable, la ruta 13, la ruta a El Espinillo, obras importantísimas, con el segundo acueducto tuvimos que salir a buscar financiamiento porque Nación se lavó las manos y hoy Nación retoma con el financiamiento tan importante para terminar esa obra en el Chaco, al igual que para cientos de viviendas en toda la provincia que antes las teníamos que terminar con financiamiento propio”, destacó Domingo Peppo.

“Por eso digo yo que nuestro Gobierno a pesar de todas esas cuestiones, fue un Gobierno que estaba en territorio, que administraba y que atendía a todas esas cuestiones y que tenía un equipo de funcionarios de nivel que también recorrían la provincia y hoy uno de los grandes problemas que tiene la provincia es un déficit muy importante en el equipo que acompaña al Gobernador y los problemas que hay que resolver, no son problemas de grandes obras, son problemas de la gente que trabaja en torno a la gestión”, cuestionó.

En tanto que, acerca de sus aspiraciones electorales, Peppo expresó “si me preguntas cuál es tu proyecto político o cuáles son los ejes de campaña, los ejes de mi campaña son: la humildad, la sencillez en la política, la cercanía y la atención”. Y agregó “eso qué significa: que en el hospital haya remedios, que esté la ambulancia, que haya médicos porque hoy no hay médicos en los hospitales, en los centros de salud; que haya seguridad, que estén presentes los patrulleros, que vuelvan los ingresos a la Policía que se dejaron de hacer, que haya el número suficiente de agentes para que cada localidad tenga el personal de seguridad correspondiente; que haya clases todos los días, que las escuelas se puedan reparar y hacer funcionar; que los emprendedores y los productores tengan la posibilidad de acceder a centros de ventas, mercados, a créditos; en fin, cosas sencillas, no las grandes obras que seguramente gestionaremos en Nación, sino el trabajo de cercanía como el tema de la vivienda”, explicó.

Además, dijo “ese es el objetivo que tengo y de ir sumando a todos los sectores políticos, compañeros no compañeros en este espacio que estamos presentando, con el que estamos recorriendo la provincia, pero también haciendo el trabajo institucional ofreciendo la colaboración a las cámaras empresariales, a las distintas empresas para que todo este trabajo le sirva también a los chaqueños” valoró Peppo.

Por otra parte, al ser consultado sobre su posición acerca del Frente de Todos en Chaco que tiene a la cabeza al gobernador, Jorge Capitanich, Domingo Peppo indicó “nosotros vamos a competir (con el Frente de Todos), el Gobernador trata de institucionalizar el Frente de Todos, lo que significa cerrar el Frente de Todos y yo pienso distinto, pienso que hay que formar un frente mucho más amplio que el Frente de Todos con distintos actores, partidos políticos y ciudadanos que estén dispuestos a trabajar y desde ahí ir en búsqueda de alianzas electorales y de ir a buscar la competencia para ver qué dice la gente a la hora de las decisiones” expresó.

Acerca del actual contexto político en la provincia, alertó sobre la persecusión a sus seguidores, militantes y aseguró “nuestra gestión como Gobierno del Chaco están tratando de opacarla, fuimos como muchos otros gobernadores, que supimos mantener de pie a nuestra provincia en una etapa muy dura, a veces los mismos compañeros nos tratan de olvidar sabiendo que lo que hicimos fue muy importante, siempre lo digo y me siento muy orgulloso de lo que pudimos hacer y también me hago cargo de los errores y considero que esa es también una fortaleza política” aseguró.

En cuanto a la autocrítica a su gestión de Gobierno, Domingo Peppo lamentó que su trabajo, aún mayor que en otras gestiones, no alcanzara para fortalecer lo suficiente las herramientas de control del Estado para que alertaran sobre esas situaciones que hoy se encuentran en mano de la Justicia a la espera de resolución y afirmó “ofrezco mi sencillez, mi humildad y mi honestidad para demostrar cada cosa que tengo, cada cosa que hice y eso está a disposición de todos”, destacó.

