DOCENTE CHAQUEÑO: “ME DISCRIMINAN POR SER HOMOSEXUAL”

El hombre es casado hace nueve años con una pareja igualitaria, “Y en la escuela 1008 me hicieron un mal juego. En 2015 cuando fue a la escuela desde un principio fui mal llegado porque no podían tener a un docente homosexual, casado con otro hombre y con cuatro hijos adoptivos”

Luego en 2016 estuvo 20 días presos porque “Supuestamente Teresa Navarro que en ese momento era directora de la escuela me fue a buscar a mi casa por una situación que supuestamente sucedió un día que estuve de paro. El 16 de noviembre de 2015, me citaron y dos docentes que estaban esperándome me hicieron entrar por el costado a una biblioteca. Pasado un tiempo me hicieron desprender la camisa porque supuestamente le había mostrado mi pecho a los chicos de séptimo grado, un día que yo estuve de paro” aseguró.

La directora le habría dicho si se podía desprender la camisa “Quería ver si era verdad que yo tenía afeitado el pecho y no lo tenía, entonces dijeron, bueno capaz los chicos están mintiendo. Ahí me pidió que tome licencia cinco días, hablé con mi gremio y ahí hicieron la denuncia. Luego me hicieron un sumario administrativo penal y me detuvieron el 2 de febrero de 2016” señaló.

A partir de ello le dieron dos años en suspenso por “Las acusaciones que los padres y la directora hicieron, y dijeron que fue por exhibición obscena agravado y como la justicia vio que no había ninguna prueba en mi contra me dieron estos dos años” explicó.

En marzo de 2020 recibió una notificación del Ministerio de Educación no se presentaron y “Quedó como que fue una mentira de los docentes, por ello ahora estoy haciendo una denuncia contra esto”. “Yo sé que me discriminan por ser homosexual. Esto me hicieron por se gay, tener una pareja igualitaria y cuatro niños en adopción” finalizó.