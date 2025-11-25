Diego Santilli sigue buscando apoyo de gobernadores: ahora le toca al misionero Hugo Passalaqcua

Diego Santilli retoma este martes sus reuniones con gobernadores con un viaje a la provincia de Misiones, donde se entrevistará con Hugo Passalaqcua, quien junto a Carlos Rovira (jefe político del mandatario) controla cuatro diputados nacionales y dos senadores.

El nuevo ministro del Interior pretende cerrar esta semana las reuniones con la veintena de mandatarios de otros tantos distritos que el 9 de julio de 2024 firmaron el llamado Pacto de Mayo, propuesto por Javier Milei en marzo de ese año.

voluntades provinciales a las iniciativas que la gestión anarcocapitalista quiere aprobar en el Congreso, como el Presupuesto 2026 y las reformas "de segunda generación" —como las define el propio Presidente. Santilli, como se sabe, tiene la compleja tarea de sumar

Ellas son la ley de flexibilización laboral, que funcionarios como Federico Sturzenegger definen como "de modernización laboral", pero que en la práctica flexibiliza condiciones de contratación y despido de trabajadores; la reforma penal, con endurecimiento de las penas, y la tributaria.

Las reuniones de Santilli que se vienen y las que no vendrán En cuanto a su visita a Misiones, hacia donde Diego Santilli partirá en horas del mediodía de este martes, el funcionario nacional será recibido por el gobernador Hugo Passalacqua y el gabinete provincial, con quienes deberá negociar un intercambio de “favores” que por ahora parecen lejos de concretarse.