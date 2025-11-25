DIEGO SANTILLI SIGUE BUSCANDO APOYO DE GOBERNADORES: AHORA LE TOCA AL MISIONERO HUGO PASSALAQCUA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El ministro del Interior viaja a Misiones para reunirse con el gobernador y sellar acuerdos que le permitan al Gobierno avanzar en el Congreso con el Presupuesto y las reformas libertarias.
Ellas son la ley de flexibilización laboral, que funcionarios como Federico Sturzenegger definen como “de modernización laboral”, pero que en la práctica flexibiliza condiciones de contratación y despido de trabajadores; la reforma penal, con endurecimiento de las penas, y la tributaria.
Las reuniones de Santilli que se vienen y las que no vendrán
En cuanto a su visita a Misiones, hacia donde Diego Santilli partirá en horas del mediodía de este martes, el funcionario nacional será recibido por el gobernador Hugo Passalacqua y el gabinete provincial, con quienes deberá negociar un intercambio de “favores” que por ahora parecen lejos de concretarse.
Reclamo de fondos que también le hará el jujeño Carlos Sadir, con quien Santilli se reunirá antes de que termine la semana hábil que comienza para solicitarle el necesario respaldo legislativo. Lo mismo pedirá a otros pendientes, como Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).
En tanto, difícilmente se acepte reunirse con mandatarios peronistas de signo decidiamente opositor a las políticas de ajuste implementadas por Milei desde el inicio de su gestión presidencial, como el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el formoseño Gildo Insfrán y el fueguino Gustavo Melella.