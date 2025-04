DIBU MARTÍNEZ VUELVE A FRANCIA: LA CRONOLOGÍA DE UN ODIO QUE LO ALIMENTA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El arquero argentino jugará la ida de los cuartos de final en tierras galas, donde hace poco menos de tres años se convirtió en persona no grata.

Dibu Martínez mandando a callar a los hinchas del Lille durante un partido la Conference League 2024. (Alex Pantling/Getty Images)

Es sabido que el histrionismo que caracteriza a Emiliano Martínez no está muy bien visto en la «correcta» sociedad europea. Más cuando esa persona, que muchas veces se mueve fuera de los límites de lo moralmente aceptado, les gana constantemente. Desde aquel 18 de diciembre de 2022 los franceses no lo pueden ver ni en figuritas. Tres veces pisó territorio galo tras aquella final del Mundial y los locales le hicieron saber que allí es persona no grata. Este miércoles, el Aston Villa visitará al Paris Saint-Germain por los cuartos de final de la Uefa Champions League y el público que dirá presente en el Parc des Princes ya preparó su arsenal de insultos, silbidos y escupitajos para el arquero argentino. Lo que parece que aún no entendieron es que ese clima hostil no hace más que alimentar a la bestia.

«El portero que amamos odiar«, señala un artículo de la revista So Foot, publicado en 2023 y reversionado esta semana en la previa del duelo entre parisinos y villanos. «Una conducta carnavalesca que hizo de Dibu Martínez un héroe para la Argentina y, para el resto del mundo, un bastardo o un loco«, agrega después. No hay dudas de que la diferenciación que buscan hacer entre sus «respetuosos» futbolistas y el guardameta marplatense, lleva detrás un alto grado de envidia que no hace más que enorgullecer al fervoroso público argentino.

El odio no surgió con aquella heroica atajada ante Randal Kolo Muani a los 123 minutos de la final del mundo; ese gran gesto técnico en un momento crucial lo puede hacer cualquiera de sus respetuosos arqueros. El odio surgió en la tanda de penales y se sumó al del pueblo neerlandés, que ya lo había sufrido algunos días antes. El baile post fallo de Aurélien Tchouaméni fue lo que cayó mal. Y ni que hablar de cuando se puso el trofeo a mejor arquero del certamen en la zona genital. ¿Cómo alguien ante las cámaras de todo el mundo es capaz de hacer semejante gesto obsceno? Demasiado fuerte para una sociedad tan civilizada.

Como en la Copa América 2021, Dibu se puso el premio al mejor arquero del mundo en los genitales. (Marc Atkins/Getty Images)

En octubre del 2023, menos de un año después de la consagración en Qatar, Martínez volvió a pisar suelo francés, nada menos que para recibir el Premio Yashin a mejor arquero del mundo. En aquella oportunidad los valores y las formas de las que tanto se jactan los europeos parecieron no importar demasiado. Lo recibieron con un clima hostil cuando se bajó del auto junto a su esposa rumbo a la alfombra roja. Luego, durante varios tramos de su discurso fue interrumpido por abucheos y silbatinas, lo que provocó la intervención de Didier Drogba, el presentador del evento, quien pidió respeto deportivo para el guardameta.

En la gala del 2024 -en la que Dibu ganó el premio por segunda vez consecutiva- ocurrió algo similar, aunque con el aliciente de que algunos meses antes había tenido un encontronazo con el público francés. Aston Villa y Lille se enfrentaron por los cuartos de final de la Conference League pasada. Los ingleses se impusieron 2 a 1 en la ida y, entre la necesidad de que su equipo remonte y el odio hacia el arquero argentino, el Stade Pierre-Mauroy fue una caldera.

Dibu convivió todo el partido con silbidos, abucheos y escupitajos. Alternó buenas y malas durante el encuentro, que duró 120 minutos porque los galos igualaron la serie. Llegaron los penales y a su juego lo llamaron. Le tapó el primer disparo a Nabil Bentaleb y mandó a callar a la tribuna que estaba a sus espaldas. Este gesto trajo como consecuencia una catarata de insultos y una tarjeta amarilla. El argentino, que ya había sido amonestado durante el tiempo regular, pensó que debía abandonar la cancha, pero el reciente cambio de reglamento lo favorecía.

Minutos más tarde le atajó el remate a Benjamin André y su equipo accedió a las semifinales del torneo. El bailecito posterior, similar al de la final del Mundial, le generó más bronca a los fanáticos del Lille que perdieron la batalla ante el marplatense.

En un clima más que hostil, Dibu fue el héroe del Aston Villa frente al Lille

«Estoy preparado para que me silben los 90 minutos, creo que va a ser peor que en el partido con el Lille«, vaticinó el marplatense en una entrevista en Telefé con respecto al encuentro frente al PSG de este miércoles. Pero, lejos de achicarse, se mostró confiado y explicó que puede ser beneficioso para sus compañeros: «Lo bueno del partido en Francia es que en mi equipo van a tener menos presión porque la gente va a insultarme más a mí, pero lo tengo totalmente controlado«.

Más allá de que el conjunto dirigido por Luis Enrique viene de eliminar al Liverpool y está siendo uno de los equipos sensación en Europa, Martínez confía en dar el golpe sobre la mesa: «Va a ser picante, pero nosotros nos hacemos fuertes de local, perdimos un solo partido en todo el año. Afuera nos cuesta un poco más, pero es mata-mata y cualquier cosa puede pasar«.

Si hay algo que le gusta a Dibu son los partidos grandes, y este lo es. No sólo porque el Villa volverá a jugar cuartos de final de Champions luego de 42 años, también por su duelo particular con el público francés. Hasta ahora les ganó siempre y es una herida que a los europeos les duele y mucho. Ahora jugarán su carta más fuerte: el PSG. ¿Podrán vencer al gigante de una vez por todas?

