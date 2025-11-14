Día Mundial de la Diabetes: seis síntomas que suelen confundirse con el estrés

• Necesidad de orinar con frecuencia

• Visión borrosa temporal

• Fatiga o sueño constante

• Hambre exagerada

• Cambios de peso sin motivo aparente

El problema radica en que, en la actualidad, este tipo de síntomas suelen confundirse con estrés, calor, cansancio o “una mala semana”. Sin embargo, ignorarlos puede retrasar el diagnóstico de la diabetes y derivar en complicaciones que afectan la visión, los riñones, el sistema nervioso y el corazón.

A esto se suma que los estilos de vida actuales —comidas rápidas, largas horas sentado, estrés sostenido y poco descanso— favorecen la aparición de la enfermedad. La rutina moderna muchas veces deja poco lugar para registrar cómo se siente el cuerpo y qué señales está enviando. Escuchar esos avisos requiere un cambio cultural: poner la salud propia como prioridad antes que la productividad o la inercia diaria.

También es importante desarmar un mito frecuente: la idea de que solo las personas con “sobrepeso” pueden desarrollar diabetes. La diabetes tipo 2 puede aparecer en personas con distintos tipos de peso, y la diabetes tipo 1 no está relacionada con la alimentación o los hábitos. Por eso, reducir el tema únicamente al peso corporal no solo es impreciso, sino que puede retrasar el diagnóstico.

“La gente suele creer que, si puede seguir con su día, entonces está todo bien. Pero el cuerpo puede compensar durante mucho tiempo antes de mostrar daño. Por eso escuchar estas señales es fundamental”, explica la Dra Ma. Julieta Godoy Asis, Médica Generalista de familia y diplomada en diabetes de Boreal Salud (MP 7960). “No se trata de generar alarma, sino de promover conciencia. Consultar a tiempo puede evitar complicaciones muy serias”, agrega.

En la práctica clínica, gran parte de los diagnósticos se dan cuando la persona llega por otro motivo de consulta o tras años de síntomas minimizados. Muchas veces no es falta de interés, sino de desconocimiento. Por este motivo, el Día Mundial de la Diabetes se enfoca cada año en educar sobre los síntomas que puede presentar el cuerpo.

El acompañamiento nutricional y emocional también juega un rol clave. “El diagnóstico no es una sentencia: es una oportunidad de reorganizar hábitos con acompañamiento. No se trata solo de ‘comer bien’, sino de aprender a leer el propio cuerpo, entender qué alimentos y rutinas lo ayudan y cuáles lo desestabilizan”, señalan desde Boreal Salud. Detectar la diabetes de forma temprana cambia el pronóstico: permite evitar daños irreversibles, reduce el riesgo de internaciones y mejora significativamente la calidad de vida. Los controles de glucemia son simples, accesibles y rápidos. La consulta profesional temprana salva vidas y es clave para prevenir complicaciones graves.

Diabetes tipo 1 y tipo 2: cuáles son las diferencias

La diabetes tipo 1 es de origen genético y se manifiesta en personas cuyo páncreas no produce suficiente insulina, la hormona encargada de regular el azúcar en sangre. Esta variante suele diagnosticarse en la niñez o adolescencia y requiere tratamiento con insulina.

Por otro lado, la diabetes tipo 2, más común en adultos, está fuertemente vinculada a malos hábitos de alimentación, sedentarismo y obesidad. Aunque el cuerpo produce insulina, esta no actúa de manera efectiva debido a la resistencia generada por estos factores, lo que causa un incremento de los niveles de glucosa en sangre.

Cómo prevenir la diabetes

Para reducir el riesgo de desarrollar diabetes, es fundamental adoptar hábitos saludables en la vida cotidiana: