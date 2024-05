DÍA DEL TRABAJADOR: ¿POR QUÉ SE CONMEMORA EL 1º DE MAYO?

La fecha recuerda los trágicos sucesos que tuvieron lugar en Chicago hace más de un siglo, cuando cientos de trabajadores exigían la reducción de la jornada laboral a ocho horas.

Este 1º de mayo, como cada año, se conmemora el Día del Trabajador en Argentina y varios países del mundo. La fecha recuerda las luchas por los derechos de los trabajadores y, puntualmente, un hecho trágico ocurrido en Estados Unidos.

En 1886 se produjo una sangrienta represión conocida como la masacre de la fábrica McCornick, en la ciudad de Chicago.

Durante ese año, la ciudad de Chicago era escenario de múltiples protestas por parte de los trabajadores del sector obrero, quienes exigían que se los reconozcan como tales y que se mejoren sus condiciones laborales, en momentos en que las jornadas laborales eran de entre 12 y 18 horas diarias.

Hacia finales de abril, el lema «Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa» comenzó a difundirse ampliamente. Este lema fue promovido por el grupo conocido como la «Noble Order of the Knights of Labor» (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo,) quienes lideraban estos reclamos.

Sin embargo, los empresarios responsables de las fábricas ignoraron estas demandas, lo que desencadenó una huelga masiva con la participación de más de 5.000 trabajadores.

El 1° de mayo de 1886, los trabajadores salieron a protestar frente a sus lugares de trabajo. La empresa respondió llamando a la policía, que reprimió la manifestación a tiros, resultando en decenas de muertos y heridos. A pesar de esta violenta respuesta, los obreros se reunieron nuevamente los días 2 y 3 de mayo para continuar su lucha por los derechos laborales, pero se toparon una vez más con la brutalidad policial y sus trágicas consecuencias.

Los conflictos se intensificaron el 4 de mayo con la Revuelta de Haymarket, que resultó en varios muertos tanto de la policía como de los manifestantes. Además, decenas de trabajadores fueron detenidos, cinco de los cuales fueron ejecutados. Hoy en día, son recordados como los Mártires de Chicago.

La muerte de los obreros tuvo una gran repercusión internacional y provocó múltiples cuestionamientos desde diferentes sectores laborales alrededor del mundo. Así, en 1919 se llevó a cabo la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estableció el cumplimiento obligatorio de jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales.

En Argentina, la fecha fue celebrada por primera vez en 1890. Luego, el entonces presidente Hipólito Yrigoyen instituyó formalmente la Fiesta del Trabajo en todo el territorio de la Nación el 28 de abril de 1930.

Todos los años se acostumbra realizar actos y manifestaciones que conmemoran las luchas y los derechos conseguidos. La fecha fue instituida por ley como un feriado nacional inamovible.