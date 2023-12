DETUVIERON AL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA ACUSADO DEL ABUSO SEXUAL DE SU HIJASTRA DE 6 AÑOS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Un profesor universitario de Sáenz Peña fue detenido anoche debido a la denuncia en su contra formulada a finales de noviembre por el presunto abuso sexual de la hija de su pareja, una menor de 6 años. El pedido de detención fue emitido el 5 de diciembre por la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, a cargo de Liliana Lupi, quien está investigando el caso.

Se trata del profesor de educación física identificado como L.G.M, de 36 años, quien fue detenido por personal de la División Investigaciones de Sáenz Peña después de buscarlo cerca de su domicilio y lugares frecuentados.

Sin embargo, al no encontrarlo, el propio acusado se presentó voluntariamente, acompañado por un abogado, en la unidad policial de la División Investigaciones, quedando a disposición de la Justicia. Actualmente, se encuentra detenido en la División Investigaciones.

EL HECHO

La denuncia fue presentada por la abuela de la menor, detallando los hechos con pruebas que incluyen un informe médico pericial. A pesar de que la menor fue sometida a la Cámara Gesell en tres ocasiones, no mencionó el incidente. Tanto el padre de la niña como la abuela solicitan celeridad en la investigación, y fuentes cercanas aseguran que se está investigando a fondo este caso delicado.

OTRA DENUNCIA QUE DIARIO CHACO DIO A CONOCER

Este miércoles, un grupo de abogados expresó su preocupación por la información que sugiere la participación de niños de 6 años en actos inapropiados y hechos de abuso sexual en el Colegio Integral Dr. Carlos P. López Piacentini . A pesar de aproximadamente 10 testimonios de abuso sexual, el colegio enfrenta acusaciones de «inacción y ocultamiento». Hasta ahora, se han formalizado dos denuncias penales, una de las cuales se relaciona con un dibujo hecho por un niño el 14 de noviembre que representaba una aparente situación de agresión sexual.

Los abogados Marco Molero, Ailín Kirsch y Gastón Chapo acusan al colegio de no activar el protocolo correspondiente y de minimizar los relatos, solicitando una investigación de responsabilidades. Además, señalan situaciones de abuso previas que no fueron denunciadas formalmente. Aparentemente, la institución habría solicitado silencio a los padres y no informado adecuadamente sobre los incidentes, incluso entregando a un niño a sus padres después del incidente del dibujo sin proporcionar detalles.

