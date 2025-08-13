DETIENEN A UN JOVEN POR EL VIOLENTO ROBO DE PESOS, DÓLARES Y JOYAS

Un joven de 19 años fue detenido este miércoles al mediodía, acusado de participar en un asalto armado ocurrido la noche anterior, en Villa Río Negro, donde una pareja fue despojada de dinero en efectivo, joyas y teléfonos celulares.

El hecho ocurrió el martes, pasadas las 22. Una pareja de 27 y 25 años, oriunda de Corrientes, había pactado a través de una red social la compra de cadenas de oro. El punto de encuentro fue una vivienda del barrio Villa Río Negro, pero al llegar, fueron interceptados por dos hombres armados.

Los delincuentes se alzaron con $1.500.000, 1.500 dólares, dos anillos de oro y dos teléfonos iPhone, para luego darse a la fuga.

Tras la denuncia, la División Delitos Contra la Propiedad inició un operativo de búsqueda en la zona. Cerca de las 13 de este miércoles, los investigadores lograron detener a uno de los sospechosos en calle Irupé al 1000. Fue identificado como uno de los presuntos autores del robo.

La fiscalía en turno ordenó su alojamiento en la unidad policial correspondiente y notificó su situación legal. La Policía continúa buscando al cómplice y los elementos sustraídos.