DESTINO FINAL TENDRÁ UNA NUEVA PELÍCULA, A MÁS DE 20 AÑOS DEL INICIO DE LA SAGA

Por su parte, Watts hizo se debut como director en 2014 con Clown, también del género de terror. Al año siguiente dirigió, produjo y guionó Cop Car, pero el gran salto en su carrera lo dio de la mano de Spiderman en 2017. El estadounidense de 40 años estuvo detrás de la trilogía compuesta por Homecoming, Far For Home y No Way Home, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, que le dieron un lugar con mayor relevancia dentro de la industria.