Desdolarización: los 11 países que abandonan a la moneda estadounidense para transacciones comerciales

Según consignaron las naciones que forman parte de la CEI, el objetivo de esta decisión radica en la necesidad de resignificar el valor de sus propias monedas, disminuir la dependencia del dólar y mejorar la competitividad en los mercados de divisas.

Países que no usarán el dólar

Los países que integran la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y que iniciaron un proceso para reducir la utilización del dólar en sus transacciones transfronterizas son:

Armenia.

Azerbaiyán.

Bielorrusia.

Kazajistán.

Kirguistán.

Moldavia.

Rusia.

Tayikistán.

Turkmenistán.

Uzbekistán.

Ucrania.

Los líderes de la CEI aseguraron además que esta medida refuerza la soberanía económica de sus naciones y genera nuevas oportunidades fiscales, dado que un 85% de las transacciones transfronterizas ya se efectúan en moneda local.

Pago a los Estados Unidos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó este viernes que pagó intereses por 17,7 millones de dólares a los Estados Unidos por la activación de los 2.500 millones de dólares del swap con el Departamento del Tesoro norteamericano, según los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 que se conocieron durante las últimas horas. Se trató de la primera vez en que se detalló el costo financiero de la operación.

«En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a 2,5 mil millones de dólares. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a 17,743 millones de dólares», precisó el organismo.

La cancelación se habría realizado a través de otra fuente de endeudamiento. Fuentes del mercado habían estimado en su momento que el repago del tramo activado del swap con el Tesoro de Estados Unidos se realizó con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS) de Suiza.