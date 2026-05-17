CASO LOAN PEÑA: HARÁN UNA INSPECCIÓN OCULAR EN LA CASA DE LA ABUELA CATALINA

A casi un año de la desaparición de Loan Danilo Peña , la Justicia federal avanzará la próxima semana con una medida considerada fundamental en la causa: una inspección ocular en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio , donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

La diligencia judicial se realizará el martes y tendrá como principal objetivo que el tribunal recorra personalmente los lugares señalados como claves dentro del expediente, a pocas semanas del inicio del juicio oral.

Entre los puntos que serán inspeccionados figura la vivienda de Catalina Peña , abuela del menor, donde se desarrolló el almuerzo familiar previo a su desaparición. También serán relevados el campo familiar, el naranjal al que Loan habría ido con otros adultos y niños, el sitio donde fue hallado uno de sus botines y el hotel donde se alojaron algunos de sus familiares.

Desde el entorno judicial señalaron que el objetivo es que los jueces puedan tener una visión directa de los escenarios vinculados al caso, una instancia considerada importante antes del comienzo del debate oral.

Juicio con fecha confirmada

El juicio está previsto para el próximo 16 de junio y, según fuentes del caso, se mantiene firme pese a los intentos de algunas defensas de postergar el inicio del proceso.

Las audiencias serán presenciales y ya se trabaja en la logística para el traslado de los acusados, en una causa que se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes del país en el último año.

Los acusados

En esta etapa serán juzgados siete imputados, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño: María Victoria Caillava , Carlos Pérez , Laudelina Peña , Antonio Bernardino Benítez , Mónica del Carmen Millapi , Daniel Ramírez y Walter Maciel .

Mientras la cuenta regresiva hacia el juicio avanza, la inspección del próximo martes podría aportar nuevos elementos para reconstruir qué ocurrió aquella tarde que marcó el inicio de una búsqueda que todavía conmueve a todo el país.