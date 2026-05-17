ALERTAN POR EL AVANCE DEL SARAMPIÓN EN AMÉRICA Y EL RIESGO DE BROTES EN ARGENTINA

El sarampión volvió a encender alarmas sanitarias en América luego de años de haber sido eliminado del continente. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya se registraron 18.352 casos confirmados en lo que va de 2026 , una cifra que supera ampliamente los 14.503 contagios reportados durante todo el año pasado.

El informe también señala que al menos 45 personas murieron a causa de la enfermedad, en su mayoría niños , con los principales focos concentrados en México y Guatemala. Además, advirtieron sobre el crecimiento de casos en Bolivia y Perú.

El sarampión había sido declarado eliminado en América en 2016, luego de que la región lograra interrumpir la transmisión sostenida del virus. Sin embargo, nuevos brotes comenzaron a registrarse desde 2017 y la situación se agravó tras la pandemia de COVID-19.

Especialistas sostienen que uno de los principales factores detrás del repunte es la caída en las tasas de vacunación infantil . Durante la emergencia sanitaria por coronavirus, muchos países destinaron recursos y personal a atender la pandemia, afectando los programas regulares de inmunización.

A eso se suma el crecimiento de sectores antivacunas, especialmente en países desarrollados. En Canadá, por ejemplo, la cobertura de vacunación infantil descendió del 86% al 79% en la última década.

En América Latina, la situación también preocupa. Según el informe, varios países redujeron significativamente sus niveles de cobertura durante los últimos años. México, que en 2014 superaba el 95% de vacunación necesario para garantizar inmunidad colectiva, cayó por debajo del 70% en 2024.

En ese contexto, especialistas de la OPS advirtieron que Argentina también enfrenta riesgos. El médico Jon Andrus señaló que el país podría sufrir «un brote explosivo» debido a la fuerte caída en las tasas de vacunación registrada en los últimos años .

Los expertos remarcaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, y destacaron que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir nuevos brotes.