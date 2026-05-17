ISRAEL CONFIRMÓ LA MUERTE DEL COMANDANTE EN JEFE DEL BRAZO ARMADO DE HAMÁS EN GAZA
Se trata de Izz al Din al Haddad, un comandante clave dentro del brazo armado del grupo palestino. El ataque profundiza la tensión.
La guerra en Gaza sumó este sábado otro capítulo de alto impacto. Israel confirmó la muerte de Izz al Din al Haddad, uno de los máximos jefes militares de Hamás y una figura considerada estratégica dentro de la estructura armada del grupo palestino.
La información fue difundida por el Ejército israelí y el servicio de inteligencia Shin Bet, que aseguraron haber llevado adelante un “ataque de precisión” sobre la ciudad de Gaza para eliminar al dirigente, señalado además como uno de los responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Según las fuerzas israelíes, Al Haddad ocupaba un rol central dentro de las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, y en los últimos meses había ganado todavía más peso tras la muerte de otros altos mandos de la organización. Israel sostiene que el comandante trabajaba en la reorganización operativa del grupo dentro de la Franja y mantenía influencia sobre distintas acciones armadas.
El operativo habría impactado sobre un edificio residencial en el barrio de Rimal, una de las zonas más golpeadas por los bombardeos en Gaza desde el inicio del conflicto. Fuentes palestinas señalaron que el ataque también dejó otras víctimas fatales, entre ellas integrantes del entorno familiar del dirigente.
Aunque en un primer momento Hamás evitó pronunciarse oficialmente, medios vinculados al grupo y distintas fuentes regionales terminaron confirmando la muerte de Al Haddad. En las últimas horas incluso comenzaron a difundirse imágenes de funerales y homenajes realizados en Gaza.
Para Israel, la caída del comandante representa uno de los golpes más importantes contra la conducción militar de Hamás desde el comienzo de la guerra. El gobierno israelí mantiene desde hace meses una estrategia enfocada en eliminar de manera selectiva a líderes del grupo palestino, buscando debilitar su capacidad operativa y de mando.
Sin embargo, detrás de cada anuncio militar sigue creciendo una realidad cada vez más dramática dentro de Gaza. Mientras continúan los ataques, la Franja atraviesa una situación humanitaria límite, con barrios destruidos, hospitales colapsados y miles de civiles afectados por una guerra que parece no encontrar freno.