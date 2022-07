TRES ISLETAS: DESDE DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO SE TRABAJA TODOS LOS DÍAS PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA

La limpieza y mantenimiento de espacios públicos son tareas que durante todo el año de manera continua se realiza a través de diferentes áreas del municipio. En los últimos días el grupo de motoguadañistas de Servicios Públicos cortó el pasto en el Salto de la Vieja, plazoletas y los bulevares de las avenidas 9 de Julio, Güemes y ex Combatientes de Malvinas.

En tanto el equipo de Parques y Jardines hizo recolección de ramas en el barrio Unidos; aplicó pintura sintética (amarillo y blanco) al guardarraíl del acceso a la ciudad; tareas de desmalezamiento en el área de la ermita de Jesús Misericordioso; barrieron a lo largo de las avenidas que rodean el macro centro y concretaron trabajo de limpieza y parquizado en el Paseo de la Juventud.

Una vez más se reitera a la comunidad que en espacios verdes como en el acceso, plazoletas y paseo, hay cestos para colocar los residuos. Es importante que los vecinos colaboren cuidando la limpieza (no arrojar al piso papeles de golosinas, botellas de plástico ni vidrio, etc) y no destruyendo plantas ni juegos infantiles, entre otros.