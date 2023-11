DENUNCIAN ABANDONO E INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD EN EL HOSPITAL 4 DE JUNIO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) denunció el importante incremento de hechos de inseguridad que se registran en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, producido por el abandono de las autoridades y la falta de refuerzos de seguridad en el establecimiento.

Diversos trabajadores del Hospital 4 de Junio denuncian que «los robos no cesan y producen un fuerte temor en los trabajadores del lugar», e incluso han dado aviso de los hechos de robo ante la Policía, pero las autoridades sanitarias y el gobernador no se hicieron eco de las denuncias y no brindaron solución alguna.

En ese marco, detallaron que hay denuncias que datan del mes de abril del corriente año sin solución alguna. En aquella oportunidad, el director de la Región Sanitaria 7, Cristian Avalos, cuya oficina está ubicada en el sector viejo del Hospital 4 de Junio, denunció ante la Policía que personas ajenas a la institución violentaron el candado de la ventana a la oficina de administración y sustrajeron cinco computadoras de escritorio y un aire acondicionado de ventana.

Además, en el mes de noviembre, un chofer de la misma región sanitaria denunció también a la Policía que violentaron una pared de la parte posterior del edificio mencionado con martillo y robaron una CPU, un tubo de oxígeno, una aspiradora, una hidrolavadora, un dispenser, un pulverizador, dos motoguadañas, una caja de herramientas, entre otras cosas.

Trabajadores del hospital explicaron que hay una puerta en el fondo del establecimiento, que separa las oficinas de la Región Sanitaria con el edificio del ex Registro Civil y por allí entran a robar las oficinas de la región.

Dicho lugar no es alcanzado por el personal policial que está asignado en el Hospital 4 de Junio, ya que la garita de seguridad está ubicada en el frente del establecimiento y no puede moverse de allí, debido a que debe cuidar también la farmacia del hospital. Además, los robos se producen desde el fondo, por lo que cual la Policía no tiene conocimiento de los sucesos que ocurren en ese sector.

Esta situación «produce fuerte temor en los trabajadores del hospital, ya que se sienten desprotegidos ante estos hechos y no hay elemento alguno que les garantice solución alguna, debido a que las denuncias fueron ignoradas por las autoridades provinciales».

Ante estos hechos, Aptasch exige al Gobierno provincial una inmediata solución al problema, con refuerzo de personal de seguridad en diferentes puntos del establecimiento para brindarles a los trabajadores la protección necesaria. Al respecto, destacaron que «hay un fuerte abandono en el establecimiento y ello atenta contra la seguridad de los trabajadores, por lo cual las medidas a tomar deben ser inmediatas, a fin de salvaguardar la integridad física y psíquica de todas las personas que allí cumplen tareas».

En esa línea, y reafirmando que «los trabajadores no encuentran respuestas a sus viejos reclamos», piden que el Ministerio de Salud cumpla con la promesa de traslado de la oficina de la Región Sanitaria a otro edificio dentro del mismo predio, donde haya mayor seguridad y condiciones para trabajar.

Relacionado