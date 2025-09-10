DEL “PARTIDO GRIS” AL “NO PUEDE SIN MESSI”: LAS DURAS CRÍTICAS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES A FRANCO MASTANTUONO

“Partido gris” y “no puede sin Messi”: las duras críticas de los diarios españoles a Franco Mastantuono. (Reuters)

La prensa española no dudó en criticar el rendimiento de Franco Mastantuono en su tercer partido con la Selección argentina y tuvo comentarios negativos para el delantero. El joven de 18 años, que fue suplente e ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo para intentar la remontada de la Selección argentina ante Ecuador, se mostró participativo, pero no logró destacarse.

“Su partido más gris”, tituló el diario Marca en su análisis del encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas. Y añadió: “Sin demasiado acierto con la pelota pese a que se ofreció de forma constante y lo intentó siempre», indica el análisis.

El futbolista argentino ingresó en el segundo tiempo para intentar la remontada de la Scaloneta. Pese a mostrarse participativo, no logró destacarse. (REUTERS/Cristina Vega)

Por su parte, el diario AS hizo hincapie en que la Selección argentina aún no está preparada para jugar sin Lionel Messi. “Mastantuono y Julián no pueden sin Messi”, fue el título del diario madridista.

En cuanto al análisis, dejaron en claro que ambos delanteros no pudieron romper la férrea marca ecuatoriana: “Los visitantes no fueron capaces de encontrar a un jugador inspirado para sacar una acción diferencial, y cada jugada desde entonces acabó en situaciones totalmente inertes hasta el pitido final. Ni una ocasión de peligro real».

En tanto, el diario catalán Mundo Deportivo fue el único que tuvo consideración con el delantero argentino y señaló que siempre se mostró para jugar y “exhibió personalidad”.

En tanto, el diario Mundo Deportivo fue el único que le tiró buena onda al delantero argentino y señaló que siempre se mostró para jugar y “exhibió personalidad”. (Reuters)

“El juvenil del Madrid entró con Argentina perdiendo, en un equipo desorientado, sin luces. Pidió cada pelota, se mostró siempre, pero no logró desequilibrar ni con remates desde fuera (bloqueados) ni con pases profundos. De todos modos, tal como en su nuevo equipo, exhibió personalidad”, indicó la nota.

Todos los diarios españoles coincidieron en que este fue un partido especial para el atacante del Real Madrid ya que marcó un nuevo récord en la Selección argentina. Se convirtió en el futbolista más joven en llevar el número 10, superando nada mas ni nada menos que a Diego Maradona.