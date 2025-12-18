DEJARON A UN BEBÉ ABANDONADO DENTRO DE UNA BOLSA EN FLORENCIO VARELA

Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa en una zanja en la localidad bonaerense de Florencio Varela, en el límite con San Francisco de Solano. La triste secuencia quedó registrada en un video.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 22.30 y fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en una casa cercana al sitio final del abandono, en Manuela Pedraza y la ruta provincial 4.

una mujer encapuchada, cruzando la calle de tierra con una bolsa de tela en la mano izquierda. A pocos metros, se agachó y dejó la bolsa sobre una zanja cubierta de pastizales para luego retirarse rápidamente de lugar. En las imágenes se observa aA pocos metros,para luego retirarse rápidamente de lugar.

Más de media hora más tarde, dos vecinas que pasaban por el lugar escucharon los llantos del bebé y se acercaron al lugar para ver qué sucedía. Al notar la presencia del recién nacido moviéndose dentro de la bolsa, dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911.

«Estábamos juntando latitas con mi hija cuando lo encontramos tirado a metros de la avenida. Justo pasábamos por acá y ella lo escuchó porque estaba llorando mucho. Increíble. No podía creer que la criatura estaba abandonada. Tenía la manija de la bolsa enroscada en el cuello. Nunca pensé encontrarme con algo así. Pensé que sólo pasaba en las películas», contó Karina, la mujer que se topó con la triste escena.