DECLARÓ «CHONY», EL ÚLTIMO DE LOS DETENIDOS POR LA MUERTE DEL CAMIONERO FERNANDO FRANCOVICH

Mario Andrés Jiménez alias «Chony», uno de los últimos detenidos por la muerte del camionero Fernando Fracovich, se presentó este jueves en la Fiscalía de Investigaciones N°4 a cargo del fiscal Gustavo Valero junto a su abogado defensor Alfredo Massi y declaró como imputado.

Jiménez fue indagado en calidad de imputado y manifestó que el día del hecho estuvo en su casa, ya que es mecánico, «estaba arreglando un vehículo» dijo al tiempo que «negó conocer a «Javi» Díaz, y que con Cárdenas «tiene una relación laboral por su trabajo», respecto de Monzón y Banegas (el otro prófugo) tampoco lo conoce.

La Fiscalía le preguntó si el día del hecho intercambió de conversaciones o llamadas con Cárdenas, la pregunta se basó en el resultado de las pericias realizados a los teléfonos celulares que se secuestraron y dieron positivo. Sobre el particular dijo «puede ser, ya que Cárdenas le pedía que le haga fletes o le arregle algún vehículo»

El detenido expresó en forma concreta: «El día del hecho y en horas de la siesta, momento en que se perpetró el crimen, no estuvo con esa gente, no anduvo en una Ranger blanca, no fue para Concepción del Bermejo, estuvo en su casa y aportó quien puede dar datos, ya que ese día le llevaron un vehículo para arreglar».

El abogado Massi afirmó que solicitará que esa persona que mencionó su defendido preste declaración a fin de que «se esclarezca si estuvo o no el día del hecho a bordo de una Ranger detrás del camión o estuvo en su casa como él dice».

En este sentido, al ser consultado sobre por qué estuvo varios días prófugos explicó: «Estuvo prófugo porque había tenido un problema por hurto de animales meses atrás y la policía rural lo había tratado muy mal, fue maltratado y golpeado e inclusive hizo una denuncia en Derechos Humanos, por lo tanto, en esas circunstancias, cuando le dijeron que estaban allanando sintió temor y se escondió».

«Luego de eso tuvo problemas familiares que le impidieron comparecer y que apenas los resolvió decidió presentarse ante la Justicia», aseveró Massi.

Mencionó por último el abogado Alfredo Massi que su cliente fue imputado por el delito de Homicidio triplemente agravado, pero en carácter de partícipe secundario. «Dentro de la gravedad del hecho es una participación secundaria», sostuvo.

Sobre el caso en si dijo que todavía hay gente prófuga, mientras que por su parte «va a pedir que venga a declarar concretamente una persona que el día el hecho le dejo un vehículo para que lo arregle alrededor de las 12:00 o 12.30 lo que estaría desacreditando las pruebas incriminatorias que están en el expediente hasta este momento», cerró Massi.

