“DECILE CHAU AL TÍO, HASTA ACÁ LLEGAMOS»: EL MACABRO AUDIO QUE ENVIÓ LA ACUSADA DE MATAR A SU BEBÉ

«Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje», contó Derto en declaraciones al canal Crónica HD y agregó: «No puedo creer que mi hijito está muerto».

MACABRO AUDIO

Paula Guerrero, madre acusada de asesinar al menor, envió un macabro audio días antes del crimen. «Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo (a Felipe) y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir. No tuve el placer de conocerte pero, si supieran, desde hace dos años, las cosas que le aguanto. Que deje esa porquería que consume, hubiéramos sido una familia feliz. No te conozco pero, por haberme escuchado, te quiero. Vení, decile: ‘Chau’ al tío, hasta acá llegamos nosotros. Cuidate».