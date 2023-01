DAKAR 2023: BUENA ACTUACIÓN DE LOS CHAQUEÑOS PARA MANTENERSE EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Este domingo 15 se correrá la etapa 14, la última de la carrera, entre Al-Hofuf y Dammam, con 417 kilómetros de extensión y 136 kilómetros la especial.

Los chaqueños Carlos Verza y Juan Manuel “Pato” Silva redondearon una buena clasificación en la 13º etapa de la carrera más difícil del mundo: Dakar 2023. En la anteúltima etapa de la competencia, el saenzpeñense mantuvo su andar promedio que le permitió mantener su posición en la tabla general, mientras que el resistenciano mejoró la actuación del día anterior y volvió a ubicarse en el 16º lugar de la general. Este domingo 15 se correrá la etapa 14, la última de la carrera, entre Al-Hofuf y Dammam, con 417 kilómetros de extensión y 136 km la especial.

Carlos Verza concluyó en el noveno lugar en la 13º etapa de este viernes 13 a poco más de una hora y 4 minutos del nuevamente ganador Marcelo Medeiros (Brasil). Con este resultado, “El Yaguareté” continúa en la octava posición de la general a 24hs y 37min del líder Alexandre Giroud (Francia).

Verza compite como Original by Motul, el espíritu de los pioneros. Pueden ser motos o quads y se les reconoce por su número sobre fondo rojo. Al contrario que la gran mayoría de competidores, que acuden a la prueba acompañados por un equipo de asistencia, los pilotos Original by Motul participan en el rally sin ningún tipo de asistencia y, por lo tanto, son autónomos en su gestión de la jornada. Motul, patrocinador principal de la prueba, les aporta un pequeño apoyo, principalmente logístico.

En tanto, el resistenciano Juan Manuel “Pato” Silva, junto a su compañero Xavier Flick (Francia), concluyó en el lugar número 17 en la serie de este viernes a poco más de 26 minutos y 44 segundos del binomio Erick Goczal (Polonia) y el español Oriol Mena; para bajar un lugar en la clasificación general y ubicarse en el 16º lugar. “Pato” compite como Legend: un piloto de leyenda es un dakariano que ha participado en más de diez ediciones del Rally Dakar.

En el punto de mira

Con la idea de rendir homenaje al Empty Quarter y abandonarlo con dignidad, la etapa se dirigía al sur de Shaybah hasta llegar a un buen montón de arena donde las dunas se perdían de nuevo en el horizonte. En esta última prueba de franqueo, mezclada con el regreso de las pistas de gravilla al final del recorrido, Kevin Benavides ha dado rienda suelta a su sentido de la adaptación y su don de la oportunidad para volver a colarse en el esprint final más apretado de la historia del Dakar. No ha sido así para Sébastien Loeb, quien no obstante ha hecho gala de un talento absolutamente descomunal durante todo el recorrido por el Empty Quarter al conseguir un pleno de victorias de etapa en esa zona y batir un récord en poder de Ari Vatanen desde 1989. Nada más y nada menos.

Ni Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Agatha Christie y Quentin Tarantino juntos habrían escrito un guion con tanto suspense como el de la etapa de Shaybah para el penúltimo día del Dakar. Los autores fueron Kevin Benavides y Toby Price, quienes, sin cálculo ni estrategia, tan solo con la fuerza de sus brazos, dibujaron los giros y bandazos necesarios para superar las dunas mientras abrían gas a fondo en cuanto podían. Mientras volaba hacia la 7ª victoria de etapa de su carrera (véase “La actuación del día”), el piloto de Salta se detuvo al llegar al lugar del accidente de su compañero de equipo Matthias Walkner, pero volvió a lanzarse a la pista para dar caza a su otro compañero de KTM, Toby Price, al que coloca en una situación ultraincómoda a 136 kilómetros de la línea final de meta. Tras la llegada a Al-Hofuf, el australiano domina la clasificación general con 12’’ de ventaja sobre Kevin Benavides, algo inaudito a estas alturas del rally. Después de unos 3900 km de crono, los separa un tiempo equivalente a apenas 300 metros, una distancia que vigilarán de cerca en la etapa final de mañana con Dammam como destino. Skyler Howes, relegado por el dúo australo-argentino, aún no tira la toalla, pero ese minuto y treinta segundos que lo separan de Price pasan en un suspiro. Sobre todo, el orden de salida particular de la última especial, siguiendo el sentido inverso de la general, obligará al estadounidense a rodar “a ciegas” con Benavides y Price pisándole los talones, dos tipos de los que resulta difícil zafarse. Desde luego, ese tipo de tensión no es lo que sentirá al salir a pista Nasser Al Attiyah, quien durante el tramo de enlace se dio el capricho de respirar ráfagas de aire de su país al pasar a pocos kilómetros de la frontera catarí antes de llegar a Al-Hofuf. El piloto de Toyota percibe cada vez con mayor nitidez el aroma de un quinto título, pese a un Sébastien Loeb desatado que, aunque hace añicos las estadísticas, sigue a 1h21’ de la que sería su primera victoria en la general. El piloto francés no se contentó únicamente con asegurarse la 2ª plaza por delante del principiante Lucas Moraes (véase “El dato”), sino que además se permitió el lujo de batir uno de los récords de Ari Vatanen. Antes de Loeb, nadie había ganado 6 etapas consecutivas en la categoría principal de autos. En total, acumula 7 en 2023 (como Sainz en 2011) y 23 desde su estreno en el Dakar en 2016. En T3, Mitch Guthrie se ha copiado de Loeb y ha acumulado su propia colección de etapas (5 este año, 7 en todo su palmarés), pero Austin Jones sigue siendo intocable con una ventaja de 50’ sobre Seth Quintero, y lo mismo ocurre con un Alexandre Giroud al que le traen sin cuidado las 4 victorias de etapa consecutivas de Marcelo Medeiros. En T4, el benjamín del Dakar, Eryk Goczał, se hace con su cuarta etapa y se acerca a Rokas Baciuška, líder bajo presión pero estable desde la 7ª etapa. Por su parte, Janus van Kasteren podrá respirar tranquilo cuando eche un vistazo a la clasificación del día: los sinsabores de Martin van den Brink (véase “Un duro revés”) dejan como perseguidor más inmediato a Martin Macík, a la friolera de 1h16’.

La actuación del día

Esta mañana, Toby Price contaba con una ventaja de 28’’ sobre Skyler Howes y de 2’40’’ sobre Kevin Benavides en la general. A su llegada a meta, mucho después que sus adversarios, el argentino estuvo a punto de darle la vuelta a la tortilla tras pasar 23’10’’ junto a un maltrecho Matthias Walkner, su compañero de equipo y vencedor del rally en 2018, antes de que un helicóptero se lo llevara del Dakar. Con ese lastre psicológico del que muy pocos campeones logran evadirse, el mayor de los Benavides conseguía embolsarse la especial gracias a la devolución del tiempo perdido al detenerse. De hecho, arrebataba la victoria a su hermano, primer ganador anunciado antes de recibir una penalización de un minuto por exceso de velocidad, para adjudicarse su cuarto éxito en este Dakar. En la víspera de la llegada final, el vencedor del Dakar de 2021 está a tan solo 12’’ del australiano, una diferencia inédita en el Dakar. En 2014, Peterhansel llegó a estar en cabeza en este punto de la carrera con una ventaja de 26’’ sobre Nani Roma, pero ese récord ha quedado ahora pulverizado. En motos, no hay que remontarse mucho para encontrar la diferencia más nimia entre dos pilotos en vísperas de la llegada: en 2019, Pablo Quintanilla salió con un retraso de 1’02’’ por detrás de Toby Price, siempre Toby Price. El australiano llegó a Lima como vencedor por segunda vez en su carrera después del éxito de 2016. El chileno de Husqvarna terminó aquel año muy dolorido por una caída memorable tras aterrizar de plano en un salto de duna. Mañana, salvo consigna del equipo austriaco, deberíamos ver un esprint de 153 km, quizás con la menor diferencia de la historia del Dakar entre vencedor y perseguidor.

Con información de Dakar.com

