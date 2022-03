DADDY YANKEE ANUNCIÓ QUE SE RETIRA DE LA MÚSICA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Daddy Yankee anunció el domingo por la noche su retiro de la música. Con un video de Instagram, el cantante agradeció a sus fanáticos y comentó que el jueves 24 de marzo lanzará el que será su último álbum titulado “Legendaddy”.

“Al fin veo la meta de esta carrera, que ha sido una maratón”, dijo el puertorriqueño para comenzar la grabación que tomó por sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram. Más tarde, explicó que ahora le tocaba disfrutar lo que le habían regalado sus fanáticos durante los últimos 34 años de trayectoria.

En ese sentido, agradeció el apoyo que recibió todo este tiempo: “La gente dice que hice mundial este género, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertirlo en el más grande del mundo”.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema. Trabajé con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y que trabajen por su familia y por los suyos”, agregó Daddy Yankee.

Para recordar su historia, relató que cuando era chico, en el barrio donde creció, la mayoría de los nenes querían ser narcotraficantes: “Hoy bajo para el caserío y la mayoría quiere ser cantante. Eso para mí vale mucho”.

Daddy Yankee lanzará su último álbum este 24 de marzo

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Los voy a despedir celebrando mis 32 años de trayectoria con este pieza de colección titulada ‘Legendaddy’”, adelantó el cantante.

Además de asegurar que en su nuevo disco incorporará todos los estilos que lo han definido, aseguró que “es lucha, fiesta, guerra y romance”. También reconoció que se retira con el mayor de los agradecimientos hacia el público, sus colegas, los productores, y la prensa.

Para concluir el mensaje, adelantó que el álbum -que ya puede preordenarse- se lanzará el jueves 24 de marzo a las 20. En cuanto a su gira “La última vuelta”, los boletos saldrán a la venta el 30 de marzo.

Relacionado