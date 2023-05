CUÁLES SON LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LA «COPA RESISTENCIA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Asociación de Básquet de Resistencia estableció las fechas y horarios de los encuentros por la Copa Resistencia.

La Asociación de Básquet de Resistencia estableció la programación de partidos, para la continuidad de la competencia oficial en categorías formativas y Primera para los equipos del básquet metropolitano.

Programación:

Martes 09/05

Tira A

U17 – 19.30 horas: Don Bosco vs Regatas1

Primera – 21.30 horas: Don Bosco vs Regatas

U17 – 19.30 horas: Villa San Martin1 vs CUNE

U17 – 19.30 horas: Hindú1 vs Sarmiento

U15 – 19.30 horas: Chaco For Ever vs Regatas1

Primera – 21.30 horas: Chaco For Ever vs Sarmiento

Miércoles 10/05

Tira A

U13 – 19.30 horas: Sarmiento vs CUNE

U21 – 21.30 horas: Sarmiento vs Hindú2

U13 – 19.30 horas: Hindú vs Don Bosco

U15 – 19.30 horas: Villa San Martin2 vs Don Bosco

Primera – 21.30 horas: Villa San Martin vs San Fernando

Primera – 21.30 horas: Juventud vs CUNE – Televisado por Chaco TV –

Jueves 11/05

Tira A

U15 – 19.30 horas: CUNE1 vs CUNE2

U21 – 21.00 horas: CUNE vs Don Orione

U13 – 19.30 horas: Regatas2 vs Don Orione

U15 – 19.30 horas: Hindú vs Sarmiento

U21 – 21.30 horas: San Fernando vs Hindú1

Viernes 12/05

U13 – 18.30 horas: Villa San Martin2 vs Juventud

U21 – 21.30 horas: Villa San Martin1 vs Regatas2

U21 – 21.30 horas: Don Bosco vs Villa San Martin2

U21 – 21.30 horas: chaco Fo rever vs Regatas1

Tira B

U17 – 20.15: Villa San Martin vs Juventud

Sábado 13/05

Tira A

U13 – 9.00 horas: Don Orione vs Villa San Martin3

Tira B

U15 – 10.30 horas: Don Orione vs Villa San Martin1

U17 – 12.00 horas: Don Orione vs San Fernando

U15 – 9.00 horas: Regatas vs Sarmiento

U17 – 10.30 horas: Regatas vs Sarmiento

Lunes 15/05

Tira A

U13 – 19.30 horas: Chaco For Ever vs Regatas1

U21 – 21.30 horas: Regatas1 vs Don Orione

U17 – Hindú2 vs Chaco For Ever

Tira B

U17 – 19.30 horas: Sarmiento vs Regatas

Relacionado