CUADRO MUNDIAL 2022: ASÍ SERÁN LOS CRUCES EN OCTAVOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Este sábado 3 de diciembre comenzarán los octavos de final del Mundial Qatar 2022, apenas un día después del cierre de la fase de grupos. Los duelos se jugarán en jornadas consecutivas hasta el martes 6 de este mes.

Hasta el momento, Argentina, Polonia, Francia, Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Inglaterra, Senegal, Portugal, Marruecos, Croacia y Brasil son las selecciones que consiguieron clasificar en la siguiente etapa.

En tanto, España, Japón, Suiza y Ghana aún pelean por su lugar en la siguiente etapa, hasta conformar el total de 16 equipos.

Por otra parte, Qatar, Túnez, Dinamarca, México, Arabia Saudita, Bélgica, Ecuador, Canadá, Irán y Gales ya se quedaron afuera del Mundial de Qatar 2022, ya que los resultados no le permiten matemáticamente ingresar a la ronda de octavos.

Tabla de posiciones por grupos del Mundial 2022

(*) Clasificados a octavos

Grupo A

Países Bajos | 7*

Senegal | 6*

Ecuador | 4

Qatar | 0

Grupo B

Inglaterra | 7*

Estados Unidos | 5*

Irán | 3

Gales | 1

Grupo C

Argentina | 6*

Polonia | 4*

México | 4

Arabia Saudita | 3

Grupo D

Francia | 6*

Australia | 6*

Túnez | 4

Dinamarca | 1

Grupo E

España | 4

Japón | 3

Costa Rica | 3

Alemania | 1

Grupo F

Marruecos| 7*

Croacia| 5*

Bélgica | 3

Canadá | 0

Grupo G

Brasil | 6*

Suiza | 3

Camerún | 1

Serbia | 1

Grupo H

Portugal | 6*

Ghana | 3

Corea del Sur | 1

Uruguay | 1

A diferencia de la fase de grupos, en octavos de final solo habrá dos horarios por jornada: 12:00 y 16:00 (hora e Argentina). La transmisión será por los mismos canales: TV Pública, DirecTV GO

DIRECTV 4K, Claro 4K, Flow Eventos 4K, Telecentro 4K, DSports, TyC Sports, TyC Sports Play y DeporTV.

Países Bajos y Estados Unidos abrirán la siguiente etapa el sábado a las 12:00, mientras que a las 16:00, Argentina enfrentará a Australia. Mientras que el domingo, los partidos serán Francia-Polonia, en el primer turno e Inglaterra-Senegal por la tarde.

El cuadro de los octavos de final del Mundial 2022

Sábado 3 de diciembre

12:00 Países Bajos vs Estados Unidos – estadio Internacional Khalifa

16:00 Argentina vs Australia – en el estadio Ahmad Bin Ali

Domingo 4 de diciembre

12:00 Francia vs Polonia vs 2º del grupo C – en el estadio Al Thumama

16:00 Inglaterra vs Senegal – en el estadio Al Bayt

Lunes 5 de diciembre

12:00 1º del grupo E vs Croacia – en el estadio Al Janoub

16:00 Brasil vs 2º del grupo H – en el estadio 974

Martes 6 de diciembre

12:00 Marruecos vs 2º del grupo E- en el estadio Ciudad de la Educación

16:00 Portugal vs 2º del grupo G -en el estadio Lusail

Preocupación en Argentina: ¿Qué le pasa a Di María?

Luego del gran triunfo sobre Polonia, que le valió a la Selección Argentina para avanzar a octavos de final en el primer lugar del Grupo C, los cañones del equipo ya apuntan al duelo del próximo sábado contra Australia, para meterse entre los ocho mejores del Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, para ese partido está en duda Ángel Di María, quien ayer no pudo terminar el duelo con los polacos, ya que fue reemplazado a los 13 minutos del complemento por Leandro Paredes, porque sufrió una contractura en el muslo de su pierna izquierda.

Relacionado