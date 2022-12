CRISTINA KIRCHNER ASEGURÓ QUE NO SERÁ CANDIDATA EN 2023: «MI NOMBRE NO VA A ESTAR EN NINGUNA BOLETA»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

La vicepresidente Cristina Kirchner, en su descargo tras conocer que fue condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad, anunció que no será candidata en las próximas elecciones y que su nombre no figurará en ninguna boleta.

En su discurso, orientado a criticar el veredicto judicial y las distintas pruebas como también al tribunal, Kirchner dijo que no va a «someter a la fuerza política» que le dio «el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta» a que «la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada».

Y dijo: «El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a la misma casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero».

Relacionado