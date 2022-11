CRISTIANO RONALDO DEJA EL MANCHESTER UNITED «CON EFECTO INMEDIATO»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Este martes, el Manchester United confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de «mutuo acuerdo» y con «efecto inmediato». La confirmación llegó a dos días de su debut con Portugal en el Mundial Qatar 2022.

«Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro», publicaron en un escueto comunicado.

De esta manera, se anunció lo que se sospechaba, ya que el goleador había manifestado su deseo de cambiar de aire, sumado a su falta de entendimiento con Erik Ten Hag.

“No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, fue la declaración de CR7 al periodista Piers Morgan que encendió la mecha.

Cuál será el futuro de Cristiano Ronaldo

Aún no se sabe dónde continuará su carrera Ronaldo una vez que termine la participación de Portugal en el Mundial y el delantero deba presentarse en su nuevo club. Sin embargo, los rumores vinculan al futbolista con el Bayern Munich, de Inglaterra.

El conjunto de la Premier que más opciones tiene de contratarle es el Newcastle. Ya le tentó el pasado verano y llegaría como agente libre en el próximo mercado de invierno que se abre el 2 de enero.

