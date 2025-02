CRIA. TRES ISLETAS Causa: “SUP. DESAPARICIÓN DE PERSONA”.

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

SINOPSIS: SANABRIA BERNARDINA LUCIANA (40), dda. Quinta Roa ciudad; Denunció: ser madre de SANABRIA MAXIMILIANO EZEQUIEL (23 A), quién fecha de ayer a hs 04:00 aprox, salió a trabajar (cargar hornos de carbón) con el señor RAMIREZ, en el Paraje 71 – ciudad, y hasta el momento no regresó a la casa, que por dichos de RAMIREZ ayer en horas del mediodía volvieron a Tres Isletas y lo dejaron frente al Polideportivo, sito en Av. Miguel Pibernus de esta Ciudad, y MAXIMILIANO fue caminando a pie con dirección a su casa por dicha avenida. Mismo no cuenta con teléfono celular, tiene perfil de Facebook “perfil no recuerdo”; es de contextura robusta, de 1,60 cm de altura aprox, tes morena, cabello corto negro, ojos color marrón oscuro, no posee tatuaje ni cicatriz visibles; que al momento vestía un pantalón corto tipo jogging, c/gris, remera mangas cortas de c/azul oscuro, zapatilla blanca con medias de c/azul, una gorra de c/verde y mochila de c/negra. Autoriza difusión de su fotografía.

FECHA: 26/02/25.-

HORA: 15:30.-

LUGAR: B° Quinta Roa, ciudad.

