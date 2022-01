CÓRDOBA: INVESTIGAN LA MUERTE DE UNA NENA HOSPITALIZADA POR UN RASPÓN

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Una niña de 6 años ingresó al Hospital Tomás Ponsone de Coronel Moldes, en Córdoba, porque se había hecho un raspón mientras andaba en rollers, pero a los tres días falleció, por lo que su familia denunció mala praxis médica.

El pasado 3 de enero, Danae se cayó mientras patinaba y como continuaba con dolor y le subió la fiebre, fue llevada por su familia al nosocomio el 5 de enero. Sin embargo, su caso fue derivado al Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto, donde murió en la madrugada del 8 de enero.

La familia aseguró que la muerte se debió a una infección y un virus intrahospitalario. “Ellos dicen que por el mismo golpe le ha entrado una bacteria, pero ella tenía solamente un raspón en la pierna. Después le entró un virus intrahospitalario y eso la terminó matando”, expresó Karen Baldobino, la mamá de Danae, quien dio positivo a coronavirus y no pudo acompañar a la menor durante su internación.

En ese sentido, la mujer remarcó que a su hija “le inyectaron morfina para calmarle el dolor y la terminaron matando”. Y agregó: “No puedo entender por qué le pusieron morfina. A mí nunca me llamó un médico para decirme ‘mira mamá le vamos a poner esto, le estamos haciendo lo otro’. Nunca jamás me llamaron por teléfono”, remarcó.

En declaraciones al medio Somos Río Cuarto, detalló que el traslado se debió a que la doctora que la atendió en Coronel Moldes le sugirió que allí habría más atención. Además le indicó que “tenía los glóbulos blancos altos, por lo que había una infección y con eso la podían derivar”.

El viernes 7 de enero le comunicaron que su hija había ingresado a terapia intensiva. “Yo no entendía nada. Me quería ir y no tenía cómo. No me querían llevar porque decían que no me iban a dejar entrar. Después me llaman y me dicen que a la nena la había agarrado un paro y que era crítico su estado”, dijo.

“Espero que estos médicos que la atendieron no atiendan más a un niño», dijo Baldobino.

La defensa de la familia

El abogado Sergio Bernal Valverde que representa a la familia de Danae advirtió que «hubo incongruencias en los relatos sobre los motivos de la muerte. En la partida de defunción finalmente pusieron que fue por un shock séptico que devino en un paro cardiorespiratorio».

El caso es investigado por el fiscal Daniel Miralles. Su primera medida fue ordenar un allanamiento al hospital de Coronel Moldes y el secuestro de la historia clínica de Danae. Además, solicitó realizar una autopsia sobre el cuerpo de la niña que se realizaría este viernes o el lunes.

