CONVENIO REALIZADO Y CONTINUIDAD DE TRABAJO EN TERRENO, ENTRE INCUCAI Y LOS HOSPITALES DE RESISTENCIA

Después de la firma del convenio que se había suscrito para la continuidad del proyecto Unidad de Procuración, las actividades se enmarcaron en una jornada de trabajo coordinado junto a los dos hospitales: Perrando y Pediátrico.

El hospital para adultos, “Dr. Julio C. Perrando”, y el Pediátrico “Dr. Avelino Castelán” comenzaron con las actividades concernientes a los programas PROCURAR para la implementación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT).

Las autoridades nacionales del INCUCAI, el vicepresidente Richard Malan y la Dra. Verónica Di Santo que es la tutora de los hospitales de la provincia, encargada de los programas ProCurar y las UHPROT, pudieron dialogar con la población hospitalaria para confirmar los proyectos que surgen de cada hospital para el 2024.

”Se establecieron las características, los perfiles y las responsabilidades de las unidades de procuración, a su vez se concluyó un trabajo periódico de vinculación entre las UHPROT y todos los distintos servicios del hospital, desde guardia de emergencias, hasta los equipos de apoyo bioquímico y de laboratorio”, expresó el Dr. Christian Dellera, co director del Hospital Perrando.

A partir de poder participar con los propios integrantes sanitarios, se establecieron líneas de trabajo, se aportaron ideas, se escucharon experiencias de otros hospitales de similar problemática, y con un poco más de trayectoria.

El acompañamiento que se tiene desde el INCUCAI y de las provincias, es lo importante. “Desde la gobernación hasta el Ministerio de Salud de la provincia, como así también las unidades de procuración con la participación y responsabilidad directa de las direcciones hospitalarias del Perrando y del Avelino Castelán”, finalizó la Dra. Laura Lescano, directora del nosocomio «Dr. Julio C. Perrando».

