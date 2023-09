CONTUNDENTE FALLO CONTRA ARGENTINA POR LA EXPROPIACIÓN DE YPF: DEBERÁ AFRONTAR UN PAGO DE US$ 16.000 MILLONES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan en EEUU, volvió a fallar contra la Argentina. Por esto, todo indica que deberá negociar con el fondo inglés Burford por la expropiación de YPF ocurrida en 2012, momento en que Cristina Kirchner era presidente.

Aunque Preska no estableció una suma, reconfirmó la culpabilidad de expropiar mal la petrolera. Es decir, confirmó que la propuesta económica que indicó la querella era la correcta.

El estudio Burford, que cotiza en la bolsa de Londres y compra juicios para negociar con ellos y litigar, sostuvo que el resarcimiento económico debía rondar los US$ 16.000 millones. El Estado argentino, por su parte, afirmó que la cifra era de US$ 5.000 millones. Actualmente la empresa tiene un valor de mercado de US$ 11.800.

Según Gabriela Cerruti, desde el Gobierno apelarán el fallo. «El presidente Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres», indicó en su Twitter personal.

«Preska optó por el peor escenario de los que estaban en juego para la Argentina, pero no fijó el monto», detalló Sebastián Maril, en diálogo con Infobae. El CEO de Latin Advisor es quién con más detalle siguió esta extensa causa que ya lleva ocho años tramitándose en EEUU.

Burford y Eton Park, los demandantes, indican que desde el 16 de abril de 2012 Argentina tuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. A partir de ese día, se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, donde se designó un interventor Ejecutivo para quitar al directorio de YPF. Según el Estado, los daños económicos debían calcularse a partir del 7 de mayo de 2012.

«Ahora habrá apelaciones, pero al final las partes se deberán sentar a hablar para llegar a un acuerdo y luego llevarle una propuesta económica a la jueza. Es algo que se termina arreglando entre partes, con el visto bueno final de ella. Estaba seguro que la jueza no iba a poner el monto, pero esta decisión fija el escenario de negociación. Pensé que quizás iba a ser una cifra más cercana a USD 10.000 millones, pero optó por la punta más alta, USD 16.000 millones», detalló Maril.

«Esto no se resuelve ya. Puede pasar que el juicio y la eventual negociación se suspenda a la espera de que llegue el próximo gobierno y defina su estrategia. Es lo que pasó con Macri y los holdouts, por ejemplo», aseguró el especialista.

Relacionado