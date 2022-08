CONTUNDENTE DISCURSO DE CAPITANICH TRAS UNA SEMANA MOVIDA: «NO ES AJUSTANDO TARIFAS COMO VAMOS A SATISFACER LOS PROBLEMAS»

Este sábado el Frente de Todos Chaco, espacio oficialista provincial que está institucionalizado y que encabeza Jorge Milton Capitanich, realizó un nuevo Congreso que se realizó en la sede de la Universidad del Chaco Austral (Uncaus) en Sáenz Peña.

El encuentro fue encabezado por el propio gobernador Jorge Capitanich y la expectativa estaba puesta en él teneiendo en cuenta que durante la semana confirmó que su prioiridad de cara al 2023 es la provincia y no la Nación, por lo que buscaría un cuarto mandato en Casa de Gobierno. Además también en la semana sucedió un acontecimiento importante para el país como lo fue la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Capitanich dio un discurso con fuerte tono político y volvió a refirirse a las fortalezas y debilidades del país, sumando también su análisis sobre cómo afecta la exportación de energía a las reservas en dólares. Planteó que hasta el 2024 el país atravesará por momentos difíciles.

Pero además de eso también brindó algunos lineamientos políticos y lanzó que «no vamos a ganar las elecciones si nos parecemos a los más a los conservadores, no vamos a ganar las elecciones si pretendemos a través del consensualismo extremo pretender una propuesta electoral que satisfaga a los enemigos sistemáticos de nuestro pueblo «.

«Vamos a ganar las elecciones si somos capaces de defender un proyecto político con las convicciones de siempre «, añadió y disparó contra la administración nacional de Juntos por el Cambio al manifestar que «vinieron a cumplir su tarea que es ser agentes del imperialismo internacional y lo han cumplido a rajatabla para pretender arrodillar a este pueblo«.

«Por eso es muy importante remarcar lo que hemos tenido que transitar, una herencia de amplios condicionamientos y a su vez una pandemia que destruyó el sistema económico en el mundo. Y como si fuera poco el conflicto entre Ucrania y Rusia que generó un incremento exorbitante en los precios relativos», repasó.

Así las cosas, el mandatario provincial se metió en el terreno energético del país, algo a lo que también se refirió Sergio Massa cuando hizo los primeros anuncios de su gestión destacando que una de sus primeras medidas será incentivar el ahorro energético subsidiando hasta 400 kw por mes.

«El problema de Argentina es que tenemos del 2022 al 2024 un serio problema que tiene que ver con la importación de energía, importación que arranca entre 1955 a la fecha. Claramente con Frondizi Argentina importaba 21,9% de energía, en el 2013 llegamos a importar cerca del 17%. Y hoy lo que antes se compraba en 13 dólares de gas licuado natural se termina comprando por 52 o 55 dólares», comenzó Capitanich y siguió: «Significa que argentina tiene que destinar dólares escasos para comprar energía que es cara«.

En ese sentido, marcó que «Argentina hoy es la segunda reserva estratégica de gas no convencional en el mundo, y cuarta reserva no convencional de petróleo. Por lo tanto lo que hoy tenemos como un déficit proyectado por casi 10 mil millones de dólares de energía puede ser revertido a través del 2024 o 2025 con la construcción del gasoducto«.

«Logrando el autoabastecimiento energético, no solamente con gas y petróleo, sino también con energía solar, con energía eólica, con hidrogeno verde y azul, Argentina va hacia el autoabastecimiento energético. Lo que hoy es un déficit, hacia el año 2030 será un superávit», se esperanzó.

Pero el gobernador continuó con discurso marcando que «Argentina va a resolver sus problemas desde el punto de vista de la producción bajando el precio por megavatio, hoy tiene un precio de 60 a 80 dólares y debe ir a 41 dólares por megavatios para tener un subsidio equivalente a 0,7 y un punto del PIB. Esto significa que si somos capaces de bajar el precio de la energía, cada uno de ustedes puede pagar la tarifa de energía eléctrica o gas más barata»

«Necesitamos que nuestro pueblo acceda a energía barata y para eso tenemos producción de energía para abaratar los costos «, planteó y lanzó: «No es ajustando tarifas todo el tiempo como vamos a lograr satisfacer los problemas, simplemente es necesario administrar esta transición, transición compleja y difícil, que a su vez debe fijar un horizonte «.

Además, añadió: «Nosotros no podemos esperar más ni podemos cargar sobre las espaldas de nuestro pueblo políticas indefinidas o inconclusas «.

Con ese panorama, indicó también que «queremos precios de alimentos accesibles para nuestros sectores populares porque no podemos hambrear al pueblo en una Argentina que produce alimentos para el mundo«.

«¿Quién puede estar en desacuerdo que en la mesa de cada argentino tengamos alimentos producidos por la agricultura familiar?», se preguntó y dijo que «aquí en Chaco estamos dando el ejemplo». ¿Cómo no vamos a ser capaces de producir frutas, verduras, carnes, leche, huevos, productos de panificación generados en nuestras chacras?», sumó.

Además, consideró que «los problemas no se iniciaron con este gobierno, el déficit fiscal arrancar de 1810. De 1960 al año 2003 todos estos años, 43 años, fueron efectivamente con déficit fiscal. Gobernaron desde militares hasta todos los gobiernos habidos y por haber» y señaló que «resolver el problema del déficit fiscal debe formar parte de una política de estado . Si tenemos déficit no podemos recurrir al endeudamiento externo porque nos condiciona severamente pero también no podemos tener un endeudamiento en pesos porque afecta al proceso inflacionario«.

«Quiero transmitir esto porque los días más felices de nuestra historia han sido siempre peronistas y del campo popular«, lanzó Capitanich, antes de comenzar a nombrar una serie de acciones de su gobierno provincial.

«En Chaco lideramos el plan de inversiones más significativo de la historia de esta provincia. Nos falta y mucho, pero habremos de superar más de 720 escuelas, interviniendo a 490 mas, 52 hospitales nuevos, ampliados o refaccionados a nuevo, 1150 kilometros de rutas nuevas 12500 cuadras de pavimento urbano, pasando de 148 mil a 360 mil conexiones de agua potable, de dos acueductos a cerca de 24«, repasó y añadió: «Cuando nosotros asumimos las rutas estaban destruidas, las fuimos reparando y hay que seguir invirtiendo. Rutas, pavimento urbano, agua potable, cloacas, energía eléctrica, red de fibra óptica, no teníamos gas, nosotros logramos construir 105 consorcios de servicios rurales, logramos que la red de consorcio camineros tengan equipamiento. Hemos logrado la ejecución de 587 hectáreas de parques industriales y vamos a llegar a 1000«.

«Pero aún nos falta » volvió a insistir, aunque remarcó que «en el futuro próximo nosotros, cada uno de los niños y niñas que nace va a tener centro de desarrollo infantil, jardín de infantes, acceso a escuela primaria, secundaria y también a institutos terciarios«.

«Nosotros lo que queremos hacer aquí en este escenario es convocarlos a decir que Argentina merece más, tiene un problema duro de transitar en el 2022 al 2024, respecto a la restricción externa, a los embates del sistema financiero y los grupos especulativos, Pero ahí es donde tenemos que estar unidos, para mantener más firmes que nunca nuestra convicciones, no ceder frente a la extorción de los grupos financiero«, apuntó.

En el tramo final, Capitanich señaló que «es necesario ampliar la base electoral, promover consensos básicos para reformas de carácter estructural en materia institucional«, y en ese sentido destacó que «así como queremos justicia autónoma e independiente del poder político también queremos justicia autónoma del poder económico que maneja fiscales y jueces al antojo de las circunstancias»

Por eso, lanzó: «Donde está el coraje y al valentía del poder político que no somos capaces de defender ni siquiera las cuestiones esenciales, nos dejamos amedrentar, amenazar por operaciones de prensa y por redes sociales solamente por no tener las disputas más profundas de nuestras más íntimas convicciones«.

En ese marco, lanzó que «en este espacio no hay lugar para las dudas, los que quieran dudar este no es el espacio. Aquí no se duda. Aquí se construye un proyecto político donde tienen que estar los trabajadores, tiene que estar la CGT, la CTA y todos los movimientos sociales, cooperativas y fundaciones. Pero también tenemos que trabajar desde el estado con capacidad regulatoria para reducir la informalidad laboral, tenemos que apoyar a nuestros emprendedores«.

«Claro que sabemos que se necesita un horizonte y previsibilidad, claro que tenemos que tener estabilidad macroeconómica, pero quiero transmitirles que eso no se logra dudando, no se logra cediendo siempre, no se logra no marcando el rumbo que es clave y esencial para un país como Argentina«, dijo y manifestó que «lo que no podemos hacer es que por nuestras dudas en el 2023 la oposición pretenda ser alternativa en un país que destruyeron «.

«Tenemos que unir esfuerzos y voluntades, sabemos que en nuestro espacio aún existen múltiples contradicciones, pero hay una contradicción fundamental y después hay contradicciones secundarias. Primero resolvamos la contradicción fundamental, después seamos capaces de resolver las contradicciones secundarias«, pidió.

Así las cosas, manifestó que «no me cabe la menor duda que la República Argentina se encamina a ser una potencia alimentaria, energética, tecnológica, turista, minera, de base industrial y allí estamos nosotros en nuestra provincia«.

«Logramos en nuestros tres periodos de gobierno 5,7% anual acumulativo de crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG). En el año 2004 a valores contantes del año 2022 la deuda en pesos de la provincia era equivalente a 349 mil millones de pesos, ahora es equivalente a 80 mil millones de pesos. Eso implica haber bajado de una deuda que era prácticamente el 100% del PBG a una deuda del 4% del PBG y lo que era una deuda que ocupaba más del 300% del presupuesto a cerca del 15% del presupuesto», indicó.

También sumó que «hemos logrado resolver la deuda, resolver el problema del resultado fiscal, hemos logrado resolver las cuentas. En la historia de la provincia el Banco del Chaco quebró tres veces. Nosotros tenemos un banco líquido y solvente».

«Lo que quiero decir es que hicimos un esfuerzo con todos y entre todos para garantizar orden fiscal, para promover inversión pública que por primera vez está por sobre el 20% sostenido en los próximos años», añadió.

Para cerrar, en un efusivo tono y ante los aplausos de los presentes, Capitanich dijo que «podrán nuestros opositores criticar y criticar y para eso están, lo único que les digo es que mientras ellos se levantan muy tarde y se acuestan muy temprano, nosotros caminamos cada paraje rural, trabajamos sábado y domingos«.

«Para ganarnos a nosotros tendrán que trabajar más y no van a trabajar solamente en la mesa de los bares, se trabaja resolviendo problemas en cada uno de nuestros lugares«, lanzó y se dirigió a la militancia: «A trabajar con fuerza, con entusiasmo para construir la Argentina que nos merecemos y para seguir haciendo de Chaco nuestra tierra pujante que nos merecemos«.