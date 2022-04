CONTROL DE LAS REDES SOCIALES: REFERENTES DE LA PROVINCIA OPINARON DEL ANUNCIO DEL GOBIERNO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Las declaraciones recientes del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, sobre el control en redes sociales generaron controversías.

La polémica no se hizo esperar luego de que, en el marco del Consejo Económico y Social, el Gobierno anunció que buscará avanzar con una iniciativa para trazar los «lineamientos centrales del uso de las redes sociales» y garantizar «que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia».

Para la oposición, ese «trazado de lineamientos» no es más que un «disfraz» para intentar regular/controlar lo que se dice en las redes sociales, terreno hostil para los Gobierno en general. «Además de inconstitucional es autoritarismo puro y duro» , advierten los críticos de la iniciativa que hasta expuso, otra vez, diferencias dentro del oficialismo.

Cuando las declaraciones de Beliz comenzaron a cobrar fuerza, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se posicionó en contra de la iniciativa del Ejecutivo nacional para armar un marco regulatorio de las redes sociales e impedir la proliferación de las noticias falsas. «El debate sobre el buen uso por parte de los ciudadanos de las redes sociales para no generar odio o bullying o ansiedad es eje de las prácticas republicanas en el mundo», le contestó y lo acusó de brindar información falsa.

Lo cierto es que las declaraciones del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, generaron una alarma. Para conocer la postura de referentes de la provincia, Diario Chaco entrevistó a varios de ellos. Cabe aclarar que entre las fuentes consultadas, este medio intentó sin éxito establecer contacto con diputados provinciales y nacionales del oficialismo.

Este medio se contactó con el entorno del gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, para obtener sus apreciaciones al respecto. Sin rodeos, y para anticipar una postura a favor del programa anunciado por Beliz, recordaron las declaraciones del mandatario en noviembre de 2021, luego del batacazo en las elecciones legislativas, en un medio nacional.

Capitanich pidió regular los medios ya que «la gente empieza a pensar lo que los periodistas proponen», algo que consideró un problema. «Esto no puede funcionar así y tiene que ver con el tema de la hegemonía de los medios de comunicación y la capacidad de regulación», añadió.

También habló de la penetración en redes de los medios mediante algoritmos e inteligencia artificial, cuestión que calificó como una «asimetría severa».

Las voces críticas en la provincia respecto a la iniciativa son variadas, sin embargo hay matices. Para algunos «no es más que un intento de censura, típico de los regímenes autoritarios», mientras que para otros es un tema a debatir por los múltiples delitos que se cometen desde las redes sociales, aunque poniendo en duda la capacidad del Ejecutivo nacional para resolver dichas cuestiones.

Para el diputado provincial Livio Gutiérrez, el programa parte de una «idea falsa» ya que son las propias redes sociales y los usuarios los que sellan un «contrato de adhesión» mediante la aceptación de los términos y condiciones. «Con la empresa, no con el gobierno nacional o provincial», aclara el legislador.

«Si existiera un avance en el sentido de limitar la expresión consagrada en la Constitución es claro que va durar poco porque la Carta Magna es clara«, dijo y apuntó contra el gobierno: «Si la gente cree noticias falsas es porque Argentina fue limando la educación y el análisis crítico en los últimos 20 años. Si pusiera el gobierno el esfuerzo que pone para esto en educar estaríamos mejor».

En medio de la transmisión de su programa en La Radio, Julio Wajcman responde a DCH que en principio no está de acuerdo, aunque aclaró que no avala los agravios. «Sobre todo con seudónimos, quienes cuando les hacés juicio dicen ´dejé la computadora abierta´ y no se hacen cargo de los daños ocasionados, sobre todo cuando involucran a la familia. También estoy en desacuerdo cuando los políticos ocupan las redes violando las vedas políticas».

El joven referente provincial de Republicanos Unidos, Iván Gyoker, expresó que «el intento de regulación de las redes sociales es directamente un atentado contra la democracia. Las redes sociales fueron y son una herramienta impresionante que fortalecieron nuestra democracia y donde la gente debate y participa de la política abiertamente».

Para Gyoker, el Gobierno «sigue siempre la misma lógica: si no les responde a ellos buscan regularlo o prohibirlo. Es la puerta de entrada a la pérdida de la democracia. No pasarán«.

«Una locura», respondió el referente de Fundación Limpia, Carlos Alabe, ante la consulta de Diario Chaco . «Es un manotazo de ahogado para eliminar todo pensamiento distinto. Es una afrenta más que a la privacidad o a la opinión pública, a la democracia. Es un atentado a la democracia».

Argumentó que esta iniciativa del Gobierno es motivada por la «impotencia» de «no resolver los problemas para lo cuales pidieron el voto», entonces «no quieren que nadie piense distinto a ellos».

El diputado Alejandro Aradas opinó que la iniciativa es «una barbaridad» y consideró que el Gobierno le tiene «un gran temor» a la libertad de expresión que «como nunca antes ofrecen las redes sociales».

Al destacar la herramienta que le dan las mismas a las voces opositoras, señaló que el oficialismo «llega a esto porque no le ha sido favorable la opinión pública en redes sociales, donde debido al mal gobierno, debido a la situación de inflación, a los desaciertos permanentes, se lo ha hasta satirizado al presidente a través de las mismas».

El periodista, y titular de Ciberperiodismo, José Viñuela, reconoció que plataformas como Facebook o YouTube capacitan y dan diversas pautas sobre las problemáticas que hoy atraviesan a las redes sociales. En esas redes, los lineamientos se van actualizando para evitar la proliferación de, entre otros, discursos de odio o fake news.

Sobre las declaraciones de Beliz, indicó que «el Gobierno no está en condiciones de tomar ninguna decisión drástica que esté vinculada con la comunicación». Para Viñuela, lo anunciado «toma cosas positivas que están haciendo otros países y como siempre los comunican en un momento absolutamente desafortunado y que por supuesto se tomó lo que dijo Beliz para exagerarlo».

«El problema que tienen los gobierno como el de Fernández es que los temas que ellos pretenden instalar en los medios que le son afines son temas que no le importa a la gente», cerró.

El legislador del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff se mostró receptivo del proyecto, aunque aclaró que aún no se conocen todos los detalles del programa. Sin embargo, habló de los delitos que se generan el las redes sociales (grooming, estafas, acoso, extorsiones) «que necesitan del control estatal y de políticas públicas que tiendan al control y a la custodia«.

«Es importante a los efectos de la regulación para que no se generen fake news, por ese lado estamos de acuerdo para que haya un contralor«, dijo y añadió que «el límite es la libertad de expresión. La gente puede expresarse libremente, acorde al derecho que ostenta constitucionalmente sin duda»

«La regulación debe venir de que la cuenta sea real, muchas veces se utiliza el sistema de trolls, cuentas falsas para descalificar a instituciones y/o políticas públicas. Ahí si debe haber un contralor para ese tipo de prácticas», cerró.

El periodista y conductor de radio Natagalá, Eduardo Ruíz, respondió: «Me parece que no es ni siquiera un proyecto serio».

Ruíz reflexionó: «hablar de buenas prácticas cuando la internet no se nutre por la internet misma, se nutre por nosotros, la sociedad. Lo bueno y lo malo que está en internet lo provocamos nosotros a través de noticias falsas, comentarios indignantes, de improperios y de las mala palabras».

«Si no nos descubrimos a nosotros mismos como nutrientes de una red no podemos pensar en tener un manual de las buenas prácticas», dijo y aclaró que no cree que «este en la órbita del gobierno federal cercenar la opinión».

El senador Víctor Zimmerman también cuestionó el proyecto. «Pretender regular las redes sociales, no es más que un intento de censura. Típico de los regímenes autoritarios», sentenció.

«Es inaceptable una policía del pensamiento», indicó. En esa misma línea dijo que «existen otros temas más importantes para resolver qué afligen a los chaqueños y argentinos y que deberían ser prioridad».

El abogado de Sáenz Peña, Aldo Daniel Ávila rechazó el proyecto ya que a su criterio «limita la libertad de expresión y de manifestarse libremente, uno de los principios básicos de la vida democrática».

«Buscan establecer un discurso único, ejemplo tenemos de Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, no tenemos los mejores ejemplos donde se impuso este sistema que son todos regímenes dictatoriales», consideró.

Finalmente señaló que «tratan de desviar la mirada de ciertas problemáticas que no están pudiendo resolver como el tema energético, económico o inflacionario».

