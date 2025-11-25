Contiene video “LA CAUSA DEL SUPUESTO “CLAN HIPPERDINGER” SIGUE EN ETAPA DE ALEGATOS Y LA DEFENSA DENUNCIA GRAVES INCONSISTENCIAS”

La causa conocida públicamente como la del “Clan” o supuesto “Clan Hipperdinger”, vinculada a la no construcción de 1.175 viviendas en Villa Río Bermejito, aún no fue elevada a juicio y continúa en la instancia de alegatos. En medio de esta etapa decisiva, la defensa de los imputados volvió a cuestionar con dureza la acusación fiscal y señaló que el expediente contiene “errores graves” que afectan el fundamento de los cargos.

ACU de otras localidades dentro del expediente

Uno de los planteos centrales apunta a la inclusión de ACU (Actas de Constatación de Uso) que, según la defensa, no pertenecen a Villa Río Bermejito, sino a otras localidades. Afirman que esta falla cambia por completo el universo de obras atribuidas a los imputados.

Según los registros que presentó la defensa, de las 1.175 intervenciones mencionadas por la fiscalía, solo 430 corresponden realmente a Villa Río Bermejito.

Los 15 ACU que no serían de la zona investigada

En ese marco, la defensa identificó 15 actas que, sostiene, fueron incorporadas de manera errónea al expediente porque corresponden a Resistencia y el área metropolitana, y no a la localidad donde debían ejecutarse las viviendas.

Los ACU observados son:

832/11

1222/11

2124/11

921/12

359/13

1240/13

1572/14

513/15

1174/15

361/13

1175/15

511/15

314/15

1131/12

216/12

Para la defensa, esta supuesta mala clasificación altera el cálculo del perjuicio y debilita la acusación.

Certificaciones y un video que contradicen la hipótesis fiscal

Además de las objeciones documentales, las defensas sostienen que las 430 viviendas atribuidas a Villa Río Bermejito sí fueron construidas. Para respaldar esa afirmación, presentaron certificaciones y un video que —según explicaron— muestra en detalle que las viviendas existen y están terminadas.

El detalle de las constataciones es el siguiente:

10 viviendas verificadas por Gendarmería Nacional .

verificadas por . 80 viviendas constatadas por un equipo técnico que representa al imputado David Lezcano.

constatadas por un equipo técnico que representa al imputado David Lezcano. 340 viviendas certificadas por escribano público.

Según los abogados, este conjunto de pruebas —incluido el material audiovisual— contradice la versión fiscal de que las viviendas no fueron ejecutadas.

Un debate que crece antes del juicio

Mientras la fiscalía sostiene que existió un fraude por la falta de ejecución de más de un millar de viviendas, la defensa insiste en que la acusación se apoya en documentación mal incorporada, errores de cómputo y omisiones de certificaciones clave.

