CONSEJO HÍDRICO: “HEMOS HECHO UN GRAN ESFUERZO DE INTEGRACIÓN PARA CONSTRUIR UN PAÍS MÁS FEDERAL”, SOSTUVO CAPITANICH

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080. –

La provincia del Chaco se convirtió este martes en espacio de acogida para un nuevo encuentro del Consejo Hídrico Federal, lo que contó con la apertura del gobernador Jorge Capitanich, donde resaltó la importancia de la agenda común con las provincias vecinas en marco de los proyectos de la Hidrovía Paraná-Paraguay, los Bajos Submeridionales y la Comisión Regional del Bermejo.

En primer lugar, el gobernador resaltó que “es muy importante todo lo planteado en agenda del debate en las comisiones”, y remarcó que “todo lo que hacen no tiene que quedar en letra muerta, sino que se tiene que traducir en planes, programas, proyectos, asignación de recursos y metas de carácter plurianual”. “No vamos a resolver los problemas en un año, pero si nos pasamos hablando y no transfiriendo eso en políticas públicas, con asignación de recursos, las obras no se realizan y se generan frustraciones”, aseguró.

En ese sentido, manifestó que la labor del Consejo “resulta indispensable en materia de administración de recursos hídricos, atender la emergencia hídrica, diques, embalses, defensa de ciudades, pasando por los mecanismos de limpieza de canales y reservorios”, y planteó que esto “se trata de organización, coordinación, asignación de recursos y control sistemático de objetivos y metas”. “Tenemos la expectativa de ir más rápido, pero lo hacemos progresivamente, con reuniones cada 45 días. Es imprescindible el apoyo de los ministerios de Obras Públicas y el del Interior. Entonces, si somos capaces de lograr armonizar intereses y estrategias, con la asignación de recursos, vamos cumpliendo progresivamente con metas, con un esfuerzo de integración para construir un país más federal”.

Respecto del plan de Bajos Submeridionales, valoró la conformación del Comité Interjurisdiccional, y remarcó que, el sudoeste provincial, zona de impacto del proyecto, “concentra un núcleo de transformación productiva. Por eso, la administración estratégica de los recursos hídricos es clave para garantizar producción, productividad y rendimiento de escala proporcional y de largo plazo”.

A su vez, analizó que la descentralización federal de la Comisión Regional del Bermejo representa “un gran desafío, donde se debe reformar el estatuto y asignar recursos para las seis provincias integrantes”. Por otra parte, mencionó que la Hidrovía Paraná-Paraguay es una estrategia “que no debería estar ajena, por los mecanismos de optimización en la logística integrada, un componente clave para la competitividad interna”.

Aumento de producción

En análisis de los impactos de la situación hídrica, el gobernador planteó que “en un mundo con crisis alimentaria, producir más alimentos es una cuestión imperativa. Por lo tanto, recuperar tierras para producir más alimentos constituye el principal desafío”, y señaló que “cuando hay menos producción, no solamente se perjudica el productor, a toda la cadena de valor, por eso, es importante tener una planificación hídrica”.

“Podemos atenuar el impacto para que se resuelva de manera ordenada entre provincias, no se trata que nos perjudiquemos, promoviendo un desastre en zonas que generan perjuicio. Esto se trata de organización, coordinación, asignación de recursos y control sistemático de objetivos y metas”, concluyó.

Relacionado