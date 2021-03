CONFLICTO EN SALUD PRIVADA: LLAMARON A LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y NO HABRÁ PARO ESTE MARTES

Trabajadores de la salud privada de todo el país vienen llevando adelante una lucha por mejoras salariales. La semana pasada había frenado la actividad por tres horas y este martes se preveía una medida de fuerza por 24 horas. La conciliación obligatoria suspendió esos planes.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) habían convocado a un paro de 24 horas para este martes, el cual esperaban que tenga una importante adhesión. Es que el sector se encuentra en conflicto ante el pedido de un aumento salarial por parte de los trabajadores.

En Chaco la situación es similar a la de todo el país, donde también iba a haber una réplica de la medida de fuerza. El secretario general de ATSA Chaco, Adrían Bellomi, había dicho a este medio que “nunca un trabajador de la sanidad ha trabajado tan a destajo, ha puesto la vida, ha puesto en riesgo a su familia, ha tenido que enfrentar situaciones por el simple hecho de ser trabajadores de la sanidad, con lo que significó durante la pandemia”, a la vez que consideró “insostenible que hoy los compañeros no tengan ni siquiera para llegar a fin de mes, con situaciones donde ni siquiera les alcanza para ir a trabajar”.

Pero finalmente por el momento no habrá medida de fuerza. Lo que sucedió es que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación llamó a conciliación obligatoria por 15 días, por lo que quedan suspendidas todas las medidas de fuerzas programadas.

Además, desde el sindicato –que a nivel nacional es conducido por Héctor Daer, uno de los popes de la CGT- ya confirmaron que acatarán.

De igual manera, en un comunicado de prensa agregaron que consideran “que la medida dispuesta es injusta e inapropiada dado el tiempo que llevamos negociando de buena fe y la falta de propuestas del sector empresario”.

“Nunca trabajamos tanto y cobramos tan poco. Esperamos que los empresarios y los demás responsables de esta situación intolerable actúen con la dedicación y responsabilidad que nos exigen en el cumplimiento de nuestro trabajo”, agregan también.

Ante este escenario, Bellomi confirmó que “para mañana ya está prevista la primera audiencia de partes y la ministra de Salud ya se comprometió a participar de las negociaciones. Nosotros acatamos la conciliación y dejamos sin efectos los paros. Pero eso no significa que vamos a dejar de reclamar un salario digno para los compañeros de la sanidad”.

El acuerdo de paritarias ya tendrían que estar firmado, pero no se firmó porque los habituales concurrentes, el Estado, el PAMI y las obras sociales grandes, no quisieron garantizar de alguna manera y dar crédito al incremento que tienen que dar para que nosotros podamos transferir los recursos al personal de la sanidad”, había dicho en diálogo con Diario Chaco. Cabe remarcar que desde el sector empresario de Chaco, más precisamente desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLYSA) de la provincia, Armando Frangioli también se refirió al conflicto : “”, había dicho en diálogo con

“Nosotros no podemos dar recursos que no tenemos. Las clínicas, los médicos no somos formadores de precios”, también manifestó y recordó que “el Estado nacional no permitió que las prepagas aumenten y den los incrementos que había que dar”.

“Estamos en un conflicto grave y peligroso porque son muchos los actores que tiene que de alguna manera destrabarlo”, alertó el representante de ACLYSA.

Relacionado