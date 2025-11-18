CONFIRMARON LOS ÁRBITROS PARA LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2025
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
AFA anunció los árbitros para los primeros partidos de playoffs del Torneo Clausura. Todos los detalles de la definición del torneo.
La Liga Profesional dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura 2025, una instancia que comenzará este fin de semana y que tendrá varios duelos de alto voltaje.
Entre los nombres principales aparece Andrés Merlos, elegido para impartir justicia en el cruce que protagonizarán Vélez y Argentinos Juniors. En ese encuentro, que abrirá la llave del sábado, el VAR quedará a cargo de otro juez mendocino: Fernando Espinoza. Será uno de los partidos más observados, teniendo en cuenta la tensión habitual entre ambos equipos a la hora de jugar instancias decisivas.
Otro foco de atención estará puesto en el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central, donde Nicolás Ramírez será el árbitro principal. El juez viene de dirigir la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, y su nombre vuelve a escena en uno de los duelos más sensibles del cuadro.
Sebastián Zunino fue designado para dirigir en La Bombonera, donde Boca se enfrentará a Talleres. En tanto, Facundo Tello estará en el Cilindro de Avellaneda para el partido entre Racing y River, considerado uno de los más picantes de toda la serie por el presente de ambos equipos y la rivalidad reciente.
La AFA también confirmó que los octavos se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas y que, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, habrá alargue de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, según el artículo 111 del Reglamento General. Con árbitros ya designados y reglamento definido, los playoffs del Torneo Clausura están listos para comenzar con un fin de semana cargado de tensión y definiciones.
Las ternas para los octavos de la Liga Profesional:
Sábado 22 de noviembre
20.00 Vélez – Argentinos
- Árbitro: Andrés Merlos
- Asistente 1: Diego Bonfá
- Asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
22.00 Central Córdoba – San Lorenzo
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Sebastián Raineri
- Asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gisela Trucco
Domingo 23 de noviembre
17.30 Rosario Central – Estudiantes
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Asistente 1: José Castelli
- Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Jorge Broggi
20.00 Boca – Talleres
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Javier Mihura
Lunes 24 de noviembre
17.00 Deportivo Riestra – Barracas Central
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Pablo González
- Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Ariel Suárez
19.15 Racing – River
- Árbitro: Facundo Tello
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Erik Grunmann
22.00 Unión – Gimnasia
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Asistente 1: Juan Mamani
- Asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Sebastián Habib
Miércoles 26 de noviembre
21.30 Lanús – Tigre
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Maximiliano Macheroni