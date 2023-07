CONFIRMARON LA REALIZACIÓN DE LA 26º CABALGATA DE LA FE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Con la presencia del iniciador Ángel Rozas se realizó en esta ciudad la reunión organizativa de la Cabalgata de la Fe en honor a San Pantaleón y la Inmaculada Concepción de María, Patrona del Chaco. La peregrinación cumplirá este año su 26º edición con la acostumbrada caravana de jinetes que partirá el miércoles 26 desde Quitilipi y llegará el 27 al parque provincial de Pampa del Indio.

En la oportunidad se compartió el tradicional guiso en la Sociedad Rural donde participaron varios intendentes del interior, funcionarios y diputados; el candidato a gobernador Leandro Zdero y numerosos dirigentes políticos que fueron convocados como cada año para asegurar su colaboración económica y logística con el multitudinario evento.

El cura párroco Fernando Sosa bendijo el momento pidiendo la intercesión del santo para un nuevo éxito de la cabalgata. El jefe comunal Ariel Lovey dio la bienvenida y agradeció al incontable equipo de trabajadores que está ajustando desde hace días todos los detalles organizativos.

PATRIMONIO CULTURAL DEL CHACO

Rozas resaltó la continuidad de la fiesta durante tantos años, solamente interrumpida en los dos de pandemia.

«Es popular, cultural y religiosa; no tiene color político, lo dije desde el primer día y algunos no creyeron, pero yo principalmente nunca puse un cartel con mi nombre y mención partidaria, ni permití que lo pongan. La cabalgata es de la gente y es un patrimonio cultural que debemos conservar; para las cuestiones políticas están las elecciones, acá cultivamos las tradiciones y el amor a Dios, al Santo y la Virgen. Hoy ya no nos necesita a nosotros individualmente porque está metida en el corazón de la gente», señaló.

Destacó además la iniciativa de los diputados de la UCR -acompañada por los demás bloques- de nombrar oficialmente «Cabalgata de la Fe» al tramo de la ruta provincial 4 que va desde Quitilipi a Pampa del Indio.

