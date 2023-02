CONDENARON A PRISIÓN PERPETUA A MAXIMILIANO QUIROZ, FEMICIDA DE SOLEDAD SOTELO

La jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, María Virginia Ise, consideró a Quiroz como culpable del delito de «homicidio calificado por el vínculo, por ensañamiento y por darse en el contexto de violencia de género».

La jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, María Virginia Ise, leyó este mediodía pasada las 12 horas su veredicto y tras el juicio abreviado resolvió condenar a prisión perpetua a Maximiliano Quiroz, quien asesinó a su pareja Soledad Sotelo en diciembre del 2021.

Así, la jueza consideró a Quiroz como culpable del delito de «homicidio calificado por el vínculo, por ensañamiento y por darse en el contexto de violencia de género» a la pena de prisión perpetua.

En un clima cargado de emociones tras conocerse la sentencia, Nancy Sotelo, hermana de Soledad y delegada del INADI Chaco, dialogó con los medios de comunicación y señaló que «justicia va a ser el día que nuestras hijas y hermanas sean libres «.

Mientras sostenía una pintura con el nombre de su hermana, Nancy muy emocionada gritó: «Maximiliano Quiroz femicida, pidió que la prensa no lo enfoque, pidieron que no hayan gritos, que no haya insultos, respetuosamente escuchamos el fallo ante el asesino de mi hermana, respetuosamente y como todo el proceso. Respetuosamente le decimos que se va a pudrir en la cárcel«.

EL HECHO

Ocurrió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2021 en la casa de la víctima ubicada sobre la calle Mendoza de la ciudad de Resistencia. Soledad recibió 20 puñaladas.

Durante la investigación se descartó que haya presencia de una tercera persona en el lugar donde ocurrieron los hechos, ya que el imputado apuntó contra un supuesto dealer apodado «Gato» que le habría vendido cocaína, y aseguró que no recuerda nada desde ese momento.

Maximiliano Quiroz junto con autoridades policiales.

Posterior al aberrante hecho, Quiroz intentó quitarse la vida, por lo que fue trasladado al Hospital Perrando, donde quedó bajo observación y con una consigna policial hasta que obtuvo el alta médica.

