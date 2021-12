CONCURSO Y POLÉMICA: NO FUE A TRABAJAR POR SÍNTOMAS DE COVID, PERO ASISTIÓ A LA CENA DEL FEPUCH

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Fuerte polémica y temor generó el caso de una abogada de la Fiscalía Antidrogas Nº 2 de Resistencia, que se ausentó de su lugar de trabajo el pasado miércoles por síntomas compatibles con la Covid 19, pero de noche, asistió a la cena del Federación de Profesionales Universitarios del Chaco.

Infoqom pudo acceder al hisopado de M.E.A.V. realizado el 23 de diciembre por método PCR, que dio resultado negativo.

La abogada, en contacto con este medio, aseguró que la licencia «no se debió a que tenga contacto con alguien, sino a que yo comencé a tener síntomas compatibles con Covid. Hace dos semanas yo me puse la tercer dosis, y creí que podía ser eso o que se me haya activado el virus. Para evitar problemas con mis compañeros, que la mayoría viven con sus padres, pedí la licencia. Mañana yo me tengo que reintegrar y ahí presentaré todos los certificados, porque aún no saben que lo que tuve fueron dolores de estómago y colitis».

Por otra parte, explicó que está concursando para ocupar la titularidad de la Fiscalía Nº 2 Antidrogas, donde trabaja actualmente y cuyo cargo está subrogado por Gabriela Tomljenovic y supone que es una campaña de desprestigio para sacarla de competencia de dicho concurso «se que la información sale directamente de mi trabajo, porque estoy en concurso con mi jefa. La única licencia que yo puedo pedir estos días, porque estamos en feria, es por razones de salud. El martes (21) pasado se hicieron las votaciones para cubrir, de forma definitiva el cargo de Fiscal Antidrogas, y mi fiscal -actual contrincante en el concurso- se enteró que junte mayoría de votos. Entonces viene de ese lado».

Pero, hay otra versión que indica que la cuñada de M.E.A.V. sí tiene Covid y la muestra le fue tomada el 22 de diciembre y el resultado entregado el 23, es decir, un día antes del análisis de la empleada judicial cuestionada.

Este lunes, M.E.A.V., debe presentarse a cumplir tareas y, según indicó a Infoqom, aportará las pruebas que crea necesaria para defender su posición.

Qué dice el protocolo Covid 19

El protocolo es muy claro para contactos estrechos: aislarse 10 días, testearse al séptimo y extremar los cuidados cuatro días después del aislamiento, aunque el estudio de Covid por PCR, le haya dado negativo.

Recordemos que M.E.A.V. niega haber tenido contacto estrecho con una persona infectada, que incluye a su cuñada. Y aquí aparece un tercero en discordia, su actual pareja que también es abogado y trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial, de apellido Araujo y estuvo presente en la audiencia llevada a cabo en el Consejo el pasado martes 21 de diciembre. El mismo día que a su hermana, C.M. Araujo, le confirmaron el positivo para Covid 19.

Esta audiencia se realizó el lunes 20, en el Consejo de Abogados de Resistencia, en la imagen: Ricardo Urturi, M.E.A.V. y otros.

Otros argumentos de M.E.A.V.

La abogada también destacó que «Yo trabajé durante toda la pandemia, fui el único personal que hicieron salir del poder judicial para controlar los casos de Covid. Junto al equipo que dispuso el Gobierno. Y no es la primera vez que tuve síntomas. Es la cuarta o quinta vez, que me tengo que hisopar, porque justamente trabajo en la calle y ante el negativo siempre me hicieron ir a trabajar al otro día, más allá de que el protocolo dice otra cosa. Nunca en mi trabajo respetaron los 10 días y me hicieron ir a trabajar. Por eso sé que todo esto es una cama.»